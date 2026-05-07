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哈格比颱風朝菲律賓前進 粉專：靠近或影響台灣的機率很低

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
哈格比颱風目前位於關島南方低緯度海面，距離台灣近3000公里之遠，在太平洋高壓導引之下往西移動，將朝菲律賓前進。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
哈格比颱風目前位於關島南方低緯度海面，距離台灣近3000公里之遠，在太平洋高壓導引之下往西移動，將朝菲律賓前進。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

今年第5號颱風哈格比昨天下午2時生成，目前仍是輕度颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，哈格比颱風目前位於關島南方低緯度海面，距離台灣近3000公里之遠，在太平洋高壓導引之下往西移動，將朝菲律賓前進。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以目前資料研判，哈格比颱風靠近菲律賓的過程中，因發展環境欠佳，強度會逐漸減弱，就現階段資料評估，靠近或影響台灣的機率「很低」，暫時不用擔心。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

菲律賓 颱風 哈格比颱風

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