高鐵票價調整？ 交長陳世凱：明年8月後再討論

台灣高鐵基本費率今年再度達到調整門檻，外界關注票價是否將上漲？交通部長陳世凱今表示，現階段暫無立即調整票價規畫，預計待明年8月新世代列車投入營運、整體運量進一步提升後，再與高鐵公司討論票價議題。

陳世凱今天接受廣播節目《POP撞新聞》 專訪，談及高鐵延伸與票價議題時說，交通建設本來就會隨著城市與人口發展持續擴張。他舉例，台灣早年只有國道1號，如今已陸續發展出國道3號、5號、6號等路網；而台鐵從西部幹線到完成環島，也歷經長達百年時間，高鐵未來同樣會朝延伸方向持續推進。

由於高鐵基本費率今年再度觸及調整標準，依公式計算，台北至高雄票價最高有約290元調整空間，票價上限可達1780元，票價是否會再調整？

陳世凱強調，台灣高鐵是上市公司，交通部無法直接要求凍漲或調漲票價。不過交通部已與高鐵方面交換意見，高鐵公司傾向等到明年8月新車上線、提升整體運能與服務品質後，再討論是否調整票價。

高鐵向日本採購的12組新世代N700S列車，首組預計今年7月出廠、8月抵台。明年適逢高鐵通車20週年，新車預計自明年下半年起陸續投入營運，並於2028年底前全數上線。