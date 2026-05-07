今酷熱飆36度！紫外線將達過量級 明天雷雨開轟又轉涼

今天各地大多為多雲到晴，可見陽光的天氣，中央氣象署表示，只有恆春半島有零星短暫陣雨，到了中午過後，東半部、大台北地區及其他山區有局部短暫陣雨，另外，今晚起花東地區有局部短暫陣雨。

氣溫持續回升，氣象署說，今天東半部高溫約29至30度，西半部高溫普遍在31至33度，局部近山區平地或河谷溫度會再更高一些，尤其是南部近山區可能有35、36度左右高溫，且各地紫外線將達過量級，建議適時補充水分並做好防曬措施，而各地低溫約20至24度，早晚稍涼，適時調整衣物。

澎湖晴時多雲，23至29度；金門晴時多雲，20至27度；馬祖晴時多雲，18至25度。

明天鋒面通過及東北季風稍增強，氣溫稍下降；北部地區有短暫陣雨或雷雨，中部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。

周六東北季風影響，北部、宜蘭及花蓮天氣稍涼；水氣仍多，北部、宜蘭地區及中部山區有局部短暫陣雨，花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。

周日起東北季風減弱，氣溫稍回升；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，新竹以南地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

下周一、下周二環境轉為偏東南風，迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

下周三環境水氣稍微增加，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨。

下周四至下周六低壓帶位於華南附近，天氣不穩定，各地降雨機率偏高。

明天清晨之前馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。