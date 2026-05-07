快訊

胡元輝遭羅智強「趕出」立院 文化部長李遠抗議「他還是公視董事長」

不想一輩子繳房租？他勸月薪四五萬別硬買：恐把自己買到沒退路

遭影射與柯文哲、黃國昌有不正常男女關係　林子宇痛批不入流已蒐證

聽新聞
0:00 / 0:00

今酷熱飆36度！紫外線將達過量級 明天雷雨開轟又轉涼

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天各地大多為多雲到晴，可見陽光的天氣，氣溫持續回升，東半部高溫約29至30度，西半部高溫普遍在31至33度。本報資料照片
今天各地大多為多雲到晴，可見陽光的天氣，氣溫持續回升，東半部高溫約29至30度，西半部高溫普遍在31至33度。本報資料照片

今天各地大多為多雲到晴，可見陽光的天氣，中央氣象署表示，只有恆春半島有零星短暫陣雨，到了中午過後，東半部、大台北地區及其他山區有局部短暫陣雨，另外，今晚起花東地區有局部短暫陣雨。

氣溫持續回升，氣象署說，今天東半部高溫約29至30度，西半部高溫普遍在31至33度，局部近山區平地或河谷溫度會再更高一些，尤其是南部近山區可能有35、36度左右高溫，且各地紫外線將達過量級，建議適時補充水分並做好防曬措施，而各地低溫約20至24度，早晚稍涼，適時調整衣物。

澎湖晴時多雲，23至29度；金門晴時多雲，20至27度；馬祖晴時多雲，18至25度。

明天鋒面通過及東北季風稍增強，氣溫稍下降；北部地區有短暫陣雨或雷雨，中部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。

周六東北季風影響，北部、宜蘭及花蓮天氣稍涼；水氣仍多，北部、宜蘭地區及中部山區有局部短暫陣雨，花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。

周日起東北季風減弱，氣溫稍回升；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，新竹以南地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

下周一、下周二環境轉為偏東南風，迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

下周三環境水氣稍微增加，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨。

下周四至下周六低壓帶位於華南附近，天氣不穩定，各地降雨機率偏高。

明天清晨之前馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。

氣象署 高溫 紫外線

延伸閱讀

把握今明好天氣 周五雷雨開轟再轉濕涼…母親節有轉機

颱風哈格比將略增強 周五另波鋒面來襲「雷雨連炸3天」

由南而北陸續放晴了 粉專：溫度也會明顯上升、起伏相當大

今晴熱日夜溫差大 明鋒面南下再變天…母親節降雨趨緩

相關新聞

高鐵票價調整？ 交長陳世凱：明年8月後再討論

台灣高鐵基本費率今年再度達到調整門檻，外界關注票價是否將上漲？交通部長陳世凱今表示，現階段暫無立即調整票價規畫，預計待明年8月新世代列車投入營運、整體運量進一步提升後，再與高鐵公司討論票價議題。

今酷熱飆36度！紫外線將達過量級 明天雷雨開轟又轉涼

今天各地大多為多雲到晴，可見陽光的天氣，中央氣象署表示，只有恆春半島有零星短暫陣雨，到了中午過後，東半部、大台北地區及其他山區有局部短暫陣雨，另外，今晚起花東地區有局部短暫陣雨。

民怨升溫！科技執法路口 避讓救護車反挨罰

科技執法普及，屢傳駕駛因禮讓救護車闖紅燈或超越停止線，遭偵測取締。竹縣去年有逾百件類似違規案，經認定後不予舉發，彰化縣則是八成撤銷科技執法罰單都與禮讓救護車有關。各地雖都有人工複審科技執法違規案件，但

掀起「文明大戰」！電扶梯上到底能不能行走？專家：不建議

一則Threads上的貼文，再次掀起搭乘電扶梯的「文明大戰」，對於這個每隔一段時間就會引起爭論不休的問題，電梯大廠通力（台灣）維保營運管理處 協理黃宏仁指出，電扶梯從設計之初，就不是「供人行走的移動樓

熱得像夏天！今出門穿短袖就好 專家曝氣溫飆高2大原因

白天高溫再次衝破30度，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天由於環境風場轉吹偏東風到東南風，再加上新一波的梅雨鋒面接近影響，台灣適位於鋒前暖區，氣溫將會明顯回升，彷若初夏，白天穿短袖

今晴朗熱爆像夏天 吳德榮：上看36度高溫 明天起梅雨第二波

今天各地晴朗，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，氣溫續升，白天暖熱如夏，南部最高氣溫達36度；午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。北部18至3

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。