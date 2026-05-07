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降低二、三手菸風險 民團籲：室內百分百禁菸、戶外定點吸菸

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
西門町商圈6月1日起全面禁菸，成為北市首個「常態性無菸商圈」，並設3處戶外負壓式吸菸室。本報資料照片
西門町商圈6月1日起全面禁菸，成為北市首個「常態性無菸商圈」，並設3處戶外負壓式吸菸室。本報資料照片

世界衛生組織（WHO）近年持續強調，「無菸城市」的核心精神，不只是減少吸菸人口，更是要全面降低民眾暴露於二手菸與三手菸的風險。對此，多個台灣民間拒菸團體近日共同呼籲，推動無菸城市，不應誤解為大量設置「密閉負壓吸菸室」，而應朝向「室內百分百禁菸、戶外定點吸菸」的方向前進。

根據WHO「菸草控制框架公約」（FCTC）第8條已明確指出，科學證實接觸二手菸會造成死亡、疾病和功能喪失。WHO亦強調，「不存在任何安全的二手菸暴露量」，包括通風設備、空氣清淨系統或負壓吸菸室，都無法真正消除二手菸危害。

台灣共善促進協會秘書長張文昌表示，WHO近年推動「由內而外」的無菸政策，也就是先全面落實室內禁菸，再逐步推動戶外定點吸菸。若在公共場所設置封閉式吸菸室，等於把原本的戶外吸菸重新帶回室內，不僅讓吸菸者長時間暴露在高濃度菸害中，也會增加清潔人員與周遭民眾的健康風險。

張文昌說，以台灣高溫潮濕的氣候條件來看，多數密閉吸菸室勢必加裝空調設備，不僅耗能，也提高後續清潔與維護成本，未必符合健康與永續原則。

國教行動聯盟理事長王瀚陽認為，「無菸城市」真正的目的，在於降低吸菸率與減少年輕人接觸菸品的機會。「開放式定點吸菸區」通常設置在人流較少的位置，吸菸者需特地前往，某種程度也能降低吸菸便利性，進一步促使戒菸。若設在人潮密集處的密閉吸菸室，反而容易讓吸菸行為持續被合理化。

媽媽護家護兒聯盟副秘書長唐仙美引用日本京都女子大學2023年研究指出，即使具備高規格空調與負壓系統的密閉吸菸室，室內PM2.5濃度仍明顯超標，甚至在吸菸室外5公尺處，仍可測得高濃度細懸浮微粒，顯示菸害外溢問題難以完全避免。

唐仙美表示，包括澳洲雪梨、香港及美國舊金山等國際城市，目前多採取「戶外定點吸菸＋專用熄菸桶」模式，在遠離人流處提供吸菸空間，同時降低菸蒂亂丟與環境汙染問題。

全國家長會長聯盟理事長陶蓮生說，依現行規範，室內吸菸室須具備獨立隔間、獨立空調、負壓設備與自動平行門，設置成本動輒數十萬至上百萬元，後續維護與清潔費用更相當可觀，但實際上仍難完全阻絕菸味與菸害，還是會飄散出菸味，「花了很多錢，卻無法真正達到無菸效果，成本效益並不高。」

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗強調，WHO立場始終非常清楚，「真正有效的無菸環境，是100%禁菸，而不是設置吸菸室。」目前台灣「菸害防制法」仍允許部分場所申請設置室內吸菸室，包括旅館、商場、夜店、酒吧與餐酒館等，但從國際趨勢來看，未來應逐步朝向全面室內禁菸邁進。

民間團體致力於推動無菸環境，強調「健康台灣」政策不只是減少菸味，而是要真正降低全民暴露於菸害風險，尤其保護孩童、長者與非吸菸者的健康權益。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

日本東京街頭設有戶外吸菸區，下班尖峰時間常見排隊隊伍，等待入場。本報資料照片
日本東京街頭設有戶外吸菸區，下班尖峰時間常見排隊隊伍，等待入場。本報資料照片

WHO 禁菸

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