快訊

胡元輝遭羅智強「趕出」立院 文化部長李遠抗議「他還是公視董事長」

不想一輩子繳房租？他勸月薪四五萬別硬買：恐把自己買到沒退路

遭影射與柯文哲、黃國昌有不正常男女關係　林子宇痛批不入流已蒐證

聽新聞
0:00 / 0:00

今晴熱日夜溫差大 明鋒面南下再變天…母親節降雨趨緩

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天各地大致為晴時多雲，天氣偏暖偏熱。本報資料照片
今天各地大致為晴時多雲，天氣偏暖偏熱。本報資料照片

今天各地大致為晴時多雲，天氣偏暖偏熱，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，東半部偶有短暫陣雨，午後局部山區也可能因熱對流發展帶來短暫陣雨，但整體降雨範圍較零散、影響不大。高溫約28至32度、低溫約22至25度，日夜溫差較大。

明天至周六，受鋒面通過及後續東北季風增強影響，各地天氣將轉趨不穩定，氣溫也將略為下滑。林孝儒表示，尤其明天鋒面通過當天，降雨影響範圍較廣，且容易伴隨雷雨及瞬間較大雨勢。周六起降雨則逐漸集中在迎風面的北部至東半部，北部至東半部高溫約23至26度、低溫約19至21度；中南部高溫約28至32度、低溫約21至25度。北部至東北部受降雨及東北季風影響，體感將較有涼意。

周日母親節，他說，東北季風減弱，北部降雨將再趨緩，不過東半部天氣仍較不穩定，容易有短暫陣雨；中南部則普遍為晴時多雲的穩定天氣，氣溫皆較熱。

林孝儒表示，明天起至周日中北部至東半部天氣較不穩定，若安排假期戶外活動，留意南北地區天氣差異，並持續留意最新天氣資訊，以利行程調整。

另外，林孝儒表示，昨天於菲律賓東方遠洋面生成的第5號颱風哈格比，未來將持續往菲律賓東部海域靠近，後續有減弱並趨於消散的趨勢，對台灣天氣並無影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

母親節 低溫 高溫

延伸閱讀

周五變天雷雨再襲…哈格比颱風將生成 專家曝最新路徑

把握今明好天氣 周五雷雨開轟再轉濕涼…母親節有轉機

今晴朗熱爆像夏天 吳德榮：上看36度高溫 明天起梅雨第二波

颱風哈格比將略增強 周五另波鋒面來襲「雷雨連炸3天」

相關新聞

高鐵票價調整？ 交長陳世凱：明年8月後再討論

台灣高鐵基本費率今年再度達到調整門檻，外界關注票價是否將上漲？交通部長陳世凱今表示，現階段暫無立即調整票價規畫，預計待明年8月新世代列車投入營運、整體運量進一步提升後，再與高鐵公司討論票價議題。

今酷熱飆36度！紫外線將達過量級 明天雷雨開轟又轉涼

今天各地大多為多雲到晴，可見陽光的天氣，中央氣象署表示，只有恆春半島有零星短暫陣雨，到了中午過後，東半部、大台北地區及其他山區有局部短暫陣雨，另外，今晚起花東地區有局部短暫陣雨。

民怨升溫！科技執法路口 避讓救護車反挨罰

科技執法普及，屢傳駕駛因禮讓救護車闖紅燈或超越停止線，遭偵測取締。竹縣去年有逾百件類似違規案，經認定後不予舉發，彰化縣則是八成撤銷科技執法罰單都與禮讓救護車有關。各地雖都有人工複審科技執法違規案件，但

掀起「文明大戰」！電扶梯上到底能不能行走？專家：不建議

一則Threads上的貼文，再次掀起搭乘電扶梯的「文明大戰」，對於這個每隔一段時間就會引起爭論不休的問題，電梯大廠通力（台灣）維保營運管理處 協理黃宏仁指出，電扶梯從設計之初，就不是「供人行走的移動樓

熱得像夏天！今出門穿短袖就好 專家曝氣溫飆高2大原因

白天高溫再次衝破30度，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天由於環境風場轉吹偏東風到東南風，再加上新一波的梅雨鋒面接近影響，台灣適位於鋒前暖區，氣溫將會明顯回升，彷若初夏，白天穿短袖

今晴朗熱爆像夏天 吳德榮：上看36度高溫 明天起梅雨第二波

今天各地晴朗，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，氣溫續升，白天暖熱如夏，南部最高氣溫達36度；午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。北部18至3

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。