今晴熱日夜溫差大 明鋒面南下再變天…母親節降雨趨緩

今天各地大致為晴時多雲，天氣偏暖偏熱，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，東半部偶有短暫陣雨，午後局部山區也可能因熱對流發展帶來短暫陣雨，但整體降雨範圍較零散、影響不大。高溫約28至32度、低溫約22至25度，日夜溫差較大。

明天至周六，受鋒面通過及後續東北季風增強影響，各地天氣將轉趨不穩定，氣溫也將略為下滑。林孝儒表示，尤其明天鋒面通過當天，降雨影響範圍較廣，且容易伴隨雷雨及瞬間較大雨勢。周六起降雨則逐漸集中在迎風面的北部至東半部，北部至東半部高溫約23至26度、低溫約19至21度；中南部高溫約28至32度、低溫約21至25度。北部至東北部受降雨及東北季風影響，體感將較有涼意。

周日母親節，他說，東北季風減弱，北部降雨將再趨緩，不過東半部天氣仍較不穩定，容易有短暫陣雨；中南部則普遍為晴時多雲的穩定天氣，氣溫皆較熱。

林孝儒表示，明天起至周日中北部至東半部天氣較不穩定，若安排假期戶外活動，留意南北地區天氣差異，並持續留意最新天氣資訊，以利行程調整。

另外，林孝儒表示，昨天於菲律賓東方遠洋面生成的第5號颱風哈格比，未來將持續往菲律賓東部海域靠近，後續有減弱並趨於消散的趨勢，對台灣天氣並無影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。