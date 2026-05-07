聽新聞
0:00 / 0:00
今晴熱日夜溫差大 明鋒面南下再變天…母親節降雨趨緩
今天各地大致為晴時多雲，天氣偏暖偏熱，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，東半部偶有短暫陣雨，午後局部山區也可能因熱對流發展帶來短暫陣雨，但整體降雨範圍較零散、影響不大。高溫約28至32度、低溫約22至25度，日夜溫差較大。
明天至周六，受鋒面通過及後續東北季風增強影響，各地天氣將轉趨不穩定，氣溫也將略為下滑。林孝儒表示，尤其明天鋒面通過當天，降雨影響範圍較廣，且容易伴隨雷雨及瞬間較大雨勢。周六起降雨則逐漸集中在迎風面的北部至東半部，北部至東半部高溫約23至26度、低溫約19至21度；中南部高溫約28至32度、低溫約21至25度。北部至東北部受降雨及東北季風影響，體感將較有涼意。
周日母親節，他說，東北季風減弱，北部降雨將再趨緩，不過東半部天氣仍較不穩定，容易有短暫陣雨；中南部則普遍為晴時多雲的穩定天氣，氣溫皆較熱。
林孝儒表示，明天起至周日中北部至東半部天氣較不穩定，若安排假期戶外活動，留意南北地區天氣差異，並持續留意最新天氣資訊，以利行程調整。
另外，林孝儒表示，昨天於菲律賓東方遠洋面生成的第5號颱風哈格比，未來將持續往菲律賓東部海域靠近，後續有減弱並趨於消散的趨勢，對台灣天氣並無影響。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。