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淡江大橋5月12日通車 交長陳世凱：將成為國門新名片 值得台灣人驕傲

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
淡江大橋是飛機降落台灣時第一個會看到的建築物，也是全世界最長的單塔斜張橋。記者許正宏／攝影
淡江大橋是飛機降落台灣時第一個會看到的建築物，也是全世界最長的單塔斜張橋。記者許正宏／攝影

即將在5月12日通車的淡江大橋，成為北台灣的新地標，近期舉辦多場通車前的登橋活動也吸引滿滿人潮前往朝聖。交通部長陳世凱今表示，淡江大橋將成為國門的新名片，是飛機降落台灣時第一個會看到的建築物，同時它也將會帶動周邊觀光發展，讓民眾不只從橋面、海面上，都可欣賞淡水美景。

廣播節目主持人黃暐瀚今邀請陳世凱及公路局長林福山，暢談淡江大橋通車前夕的通車典禮亮點。陳世凱表示，淡江大橋將是成為國門的新名片，它是飛機降落台灣時第一個會看到的建築物，此外，也是全世界最長的單塔斜張橋，很值得台灣人驕傲。

陳世凱也說，淡江大橋未來可望是同時承載輕軌、公車、機車、自行車和人行道專用道的鐵公路共用橋，未來民眾也可以上橋走人行步道，但若想要走到塔柱下方，感受大橋單柱的雄偉，可能就只剩通車前這段時機，通車後就沒有機會了，這大概是一生一次的機會。

陳世凱也強調，淡江大橋通車後，未來觀光價值期待相當高，不只在橋面上，在河面上看橋更漂亮，可以坐船，目前已有2個航商申請藍色公路，未來可以繞橋營收，讓民眾可以從河面上、海面上看淡水夕照。特別的是，淡江大橋上的單柱下方有一個洞，在夏至那一天太陽要下山時，夕陽就會在洞的正中央，是絕佳的美景。

陳世凱也說，淡江大橋通車後，會帶給淡江、八里交通更好的發展，目前淡海新市鎮的人要到機場，過去要到淡水市區在走關渡大橋過去，未來可以透過淡江大橋直接到機場、林口，可以省25至40分鐘時間。

淡江大橋 陳世凱 黃暐瀚

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