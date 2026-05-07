淡江大橋通車在即 交通部：單塔斜張橋設計 就是為了保留淡水夕照

即將在5月12日通車的淡江大橋，成為北台灣的新地標，近期舉辦多場通車前的登橋活動也吸引滿滿人潮前往朝聖。交通部公路局長林福山今表示，淡江大橋設計成獨特的單塔斜張橋，就是為了保留淡水夕照，同時也跟淡水、八里的地形地貌融合。交通部長陳世凱說，這座橋的故事在地人講了很多年，歡迎大家在通車前登橋、親近大橋。

廣播節目主持人黃暐瀚今邀請陳世凱及林福山上節目暢談淡江大橋通車前夕的通車典禮亮點。陳世凱表示，淡江大橋這陣子吸引很多民眾登橋，大家都在講自己的故事，有50年前的、30年前的，說了很久，這座橋落成後，連結了淡水跟八里之間的交通，再通車前一個月時間讓大家可以上橋、親近大橋。

林福山表示，淡江大橋落成後，在通車前系一個月辦了好幾場活動，老中青三代都有不同期待跟感觸，現在看到的淡江大橋，在民國70餘年就倡議，當時因有淡水新市鎮計畫，在關渡大橋一通車後，預估會無法承受交通，就有規劃要再蓋淡江大橋。後來蓋橋計畫一度停擺，直到李登輝總統時期，又再重啟此蓋橋計畫，但當時考量淡水夕照是台灣重要八景之一，蓋橋會遮住等，各方有不同意見，直到民國103年此計畫才再度核定。

林福山說，一般橋面受重都要單塔在中間，或是雙塔來做平衡，可淡江大橋為何會設計成單塔不對稱的斜張橋？最重要的就是保留淡水夕照，不受影響，也要跟當地淡水、八里地形地貌協調，主要就是觀音山，當時通過淡江大橋前期計畫時，環評委員要求，景觀很重要，要求國際顧問公司參與，橋型設計開國際標，就是因為景觀跟地形地貌的要求，算是國內首案。

淡江大橋是位於新北市的斜張橋，跨越台灣第三大河川淡水河河口，連接淡水區與八里區，為省道台61線（西部濱海快速公路）最北端的路段，並同時承載輕軌、公車、機車、自行車和人行道專用道。

主橋設計方案採用中興工程顧問公司與札哈·哈蒂團隊的方案，爲避免破壞名列「台灣八景」之一的「淡水夕照」，採單塔不對稱斜張橋，以「寧靜的舞者」為題，流線橋型靈感則來源於一位舞者正準備起跳時的定格畫面，完工後將成為全球最長的單塔不規則斜張橋紀錄，預期可舒緩原有之關渡大橋與淡水區南進台北市的交通流量，串聯桃園航空城、台北港、北海岸，且帶動淡海新市鎮、八里區與台北港發展。