哈格比颱風不影響台灣 賈新興：有利梅雨環境仍未建立

今天好天氣，不過，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，明天受鋒面及東北風影響，周六受東北風影響；下周五又有鋒面影響，下周六受低壓帶影響，各地有局部短暫雨。有利梅雨環境仍未建立。

今年第5號颱風哈格比昨天下午2時生成，賈新興說，不影響台灣。

天氣趨勢，他說，明天，受鋒面及東北風影響，新竹以北及宜花東有零星短暫雨，午後桃園以北及宜花東有局部短暫雨，各地山區亦有零星短暫雨。周六，受東北風影響，北北基宜花東有零星短暫雨，午後各地山區有局部短暫雨。周日，東北風減弱，北北基宜花東有零星短暫雨，午後各地山區有局部短暫雨。

賈新興表示，下周一至下周二，午後各地山區、大台北東半部、竹苗至嘉義及宜花東有局部短暫雨。下周三，桃園以北及宜花有零星短暫雨，午後苗栗以北及宜花東有局部短暫雨，台中以南山區亦有零星短暫雨。下周四，嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後桃園以北、竹苗以南山區、高屏及宜花有零星短暫雨。下周五，受鋒面影響，各地有局部短暫雨。下周六，受低壓帶影響，各地有局部短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。