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今晴朗炎熱空氣品質稍差 東半部偶有零星陣雨
今天各地多雲到晴，氣溫明顯回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天台灣位於高壓邊緣，西半部晴朗炎熱，中午可達30至32度，戶外活動防曬、多補充水分。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因位於背風面關係，空氣品質稍差。減少劇烈運動，敏感族群記得戴口罩。東半部迎風面關係，偶有零星陣雨。天氣稍微不穩定，外出記得攜帶雨具，以備不時之需。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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