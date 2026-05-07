今晴朗炎熱空氣品質稍差 東半部偶有零星陣雨

即將在5月12日通車的淡江大橋，成為北台灣的新地標，近期舉辦多場通車前的登橋活動也吸引滿滿人潮前往朝聖。交通部公路局長林福山今表示，淡江大橋設計成獨特的單塔斜張橋，就是為了保留淡水夕照，同時也跟淡水、

2026-05-07 08:27