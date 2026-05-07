熱得像夏天！今出門穿短袖就好 專家曝氣溫飆高2大原因

白天高溫再次衝破30度，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天由於環境風場轉吹偏東風到東南風，再加上新一波的梅雨鋒面接近影響，台灣適位於鋒前暖區，氣溫將會明顯回升，彷若初夏，白天穿短袖即佳。

降雨趨勢，他說，今天除迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨機會外；其它地區則維持為多雲到晴的穩定天氣，午後山區仍會有局部零星的短暫陣雨發生。

今天白天高溫預測，他說，西半部地區31至33度，東半部地區28至30度，局部近山區平地或河谷的溫度還會再更高一些，尤其是南部近山區可能有35、36度左右的高溫，離、外島的澎湖地區27至29度，金門及馬祖地區高溫分別在25至27度及23至24度之間。至於，早晚低溫預測部份，各地21至24度之間，澎湖地區23至24度，金門及馬祖地區低溫則分別在20至21度及18至19度之間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。