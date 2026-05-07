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史上第3度1到5月有颱風生成 粉專：過去2次強聖嬰年 今夏也有發展趨勢
哈格比颱風昨天下午2時生成，中央氣象署說，輕度颱風哈格比今天凌晨2時的中心位置在關島南方690公里之處（鵝鑾鼻東南東方3030公里之處），以每小時17公里速度，向西北西進行。
氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前路徑預估會朝西移動、強度則為輕颱等級，後續是否北轉，或趨向菲律賓，模式分歧較大。這也是歷史第3度1到5月皆有颱風生成。
「觀氣象看天氣」表示，而輕颱哈格比的形成，等同於宣告今年1至5月每個月都有颱風生成，為中央氣象署1958年有完整颱風資料以來第3度。過去2次分別為1965、2015年；其共同點，為該2年皆為強聖嬰發展年。衡量聖嬰發展指標Oceanic Niño Index （ONI）峰值分別為2.0及2.8，而今年目前來看，在夏秋季也有聖嬰發展的趨勢，非常值得持續觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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