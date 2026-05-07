今晴朗熱爆像夏天 吳德榮：上看36度高溫 明天起梅雨第二波

今天各地晴朗，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，氣溫續升，白天暖熱如夏，南部最高氣溫達36度；午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。北部18至32度、中部20至34度、南部21至36度、東部19至34度。

不過，吳德榮表示，明天、周六有梅雨季第2波鋒面影響，北部、東半部地區及中南部山區轉有局部短暫陣雨，偶有雷雨發生的機率，氣溫降。

周日母親節，他說，周日白天起至下周二，鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉，氣溫升，但大氣不穩定，午後易有對流在山區發展，影響部分鄰近平地。

吳德榮表示，下周三又有鋒面在北部附近醞釀，北台略受影響，有短暫降雨的機率；下周四、下周五鋒面漸往北移，台灣在暖氣團內，白天晴暖熱如夏，午後山區偶有短暫陣雨或雷雨的機率。由於各國模式末期模擬並不一致，且將持續調整，應繼續觀察。

至於颱風消息，他說，根據中央 氣象署最新的颱風路徑潛勢預測圖，以及歐洲模式顯示，今年第5號颱風哈格比在關島南方海面，偏西北西進行，下周二行至菲律賓東方海面，將減弱為熱帶低壓，5天之後則有向東北大迴轉的趨勢，對台無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。