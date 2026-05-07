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健康你我他／好好愛自己 與過敏共處

聯合報／ 文／魏世昌（宜蘭市）
梅雨季一到，我對高濕環境特別敏感。圖／魏世昌提供
梅雨季一到，我對高濕環境特別敏感。圖／魏世昌提供

每年5月一到，我就開始進入「備戰狀態」。不是備戰什麼大事，而是對付跟了我將近10年的老毛病 —— 過敏。因為喉嚨卡卡、發癢，早上起床一定先清個痰，這套劇本每到梅雨季就準時上演。

我去看診才知道，那個「痰」的感覺，其實是鼻涕倒流刺激喉嚨，又因過敏讓呼吸道黏膜一直處於發炎狀態。原來我不是一直在「生病」，而是過敏體質對台灣梅雨季的高濕環境特別敏感。

於是我從家裡的環境開始著手改變，買了除濕機和空氣清淨機，把室內濕度控制在50%以下，寢具改成防蟎材質，每隔一段時間固定換洗。光是這樣，症狀就明顯減輕了。飲食則減少冰飲、生食和蝦蟹類，多喝溫水、補充益生菌，持續幾個月後，身體比較不那麼「敏感」了。

作息的調整也帶來意外的收穫。我把睡眠時間固定下來，養成每周運動的習慣，從快走慢慢進展到游泳。運動不只讓體力變好，換季時的過敏反應隨之減弱，是當初沒有預期到的改變。

現在我不再奢望完全擺脫過敏體質，而是把它當成需要長期照顧的身體狀態。每年5月，我的喉嚨還是偶爾會卡一下，但已經不再是壓垮生活品質的程度。

與其等發作再靠外力壓制，不如平時就好好和自己的身體溝通。這是10年來過敏教會我最重要的一件事。

呼吸道 過敏

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