偏鄉全人照護 花東再增5處

為照顧偏鄉民眾健康，衛福部健保署111年起，率先於花蓮縣秀林鄉推動偏鄉全人方案。健保署長陳亮妤說，該方案由花蓮慈濟醫院整合秀林鄉衛生所及在地醫療與照護資源，建立跨院所、跨專業、跨團隊合作模式，「以人為本」服務鏈，導入完整個案智慧管理機制、培養在地健康守門人。

花蓮慈濟醫院副院長陳星助說，偏鄉全人計畫是將病人從只有醫療照顧，轉為全人照護後，除了醫療外，更要促進健康，會考慮還有營養、牙口、跌倒等問題，就是全人照護主要的精神。

例如一位40多歲的秀林鄉男子，因失業、自我照顧不佳，造成牙口不好，只好長期吃泡麵度日，反而引起營養不良、肌肉無力而常跌倒，因此在花東地區有如「逛醫院」般四處就醫。陳星助說，經全人團隊輔導後，男子到文健站共餐，並透過牙科治療而改善健康，也改善其家中環境，以避免跌倒。

健保署東區業務組長黃兆指出，依秀林鄉民眾需要，偏鄉全人方案重要成果，包含35至64歲民眾3年結核病篩檢率、成人預防保健服務利用率、大腸癌2年篩檢率等三項比率，皆優於全國且於近3年明顯下降，3年來不但健保醫療支出減少，更有效提升在地居民整體健康照護品質。

陳亮妤說，秀林鄉醫療團隊透過健康促進、預防疾病，讓民眾更健康且能減少資療支出，「買健康、不是買治療」的模式，被視為推動健保永續的重要方向。

為進一步擴大服務，今年花東地區再新增5個執行地區，包括花蓮縣萬榮鄉、卓溪鄉、豐濱鄉及台東縣海端鄉、綠島鄉。陳亮妤指出，健保署長期支持偏鄉醫療，並與醫療團隊共同打造「全人、全程、全隊、全戶、全健康」的五全照護模式，提高就醫可近性及深化全民健康保險照護品質。