1天收8位心梗病人 新光醫院全救活

4月30日新光醫院在24小時內收治8位心肌梗塞患者，一度同時段收治3位病患，讓3間心導管室全數派上用場，還召回在外待命的第二組醫療團隊。患者全數為男性，無明確慢性病史，其中3人到院前心跳停止，最年輕的病人年僅49歲。新光醫院副院長洪子仁指出，當天收治心肌梗塞患者密度，創開院34年來新高，不過，病人全數救回且恢復良好。

65歲退休台商徐先生說，當天他胸悶嚴重，自行就醫後直接被推至手術室，疏通血管並放置支架，他自認身體健康，也有健檢習慣，數字均無明顯異常，但他有抽菸習慣，加上早年經商時經常熬夜，在加護病房中「一度死亡2分鐘」，讓他嚇得決定戒菸。

當天值班的新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣表示，從第一位心肌梗塞患者上午6時37分送至醫院，最後一位患者則在隔日7時54分送達，目前已有3人出院，另有4人已移除侵入性管路，於普通病房復健中，僅1位患者還在加護病房（ICU）觀察，病人均無明確慢性病史，但有隱性危險因子，即低密度膽固醇偏高。

新光醫院心臟內科主任蔡適吉指出，需要立刻送至心導管室「打通血管」的病人，新光醫院平均每年收治約100例，分析前述8位病患從到院至打通血管，平均僅花61.4分鐘，低於國際建議標準90分鐘，最快完成打通血管的病人只花47分鐘完成，並成功放置支架。

鍾伯欣研判，當天氣陰雨且氣溫驟降，是導致心肌梗塞病人增加原因。為預防心肌梗塞，建議民眾平時應減少攝取精緻澱粉與高油脂食物，男性超過45歲、女性停經後應定期健檢及檢查膽固醇是否過高，若出現緊急胸悶不適時，應立即撥打119送醫急診，勿自行駕車就醫避免危險。