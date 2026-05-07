觀察站／禮讓救護車遇陷阱 磨掉駕駛道德勇氣

廣告界有句經典名言「科技始終來自於人性」，描繪出科技服務人類的美好願景。然而，近年遍地開花的ＡＩ科技執法，卻顯得不通人性，加上公部門應變牛步，禮讓救護車的駕駛可能落入罰單陷阱，恐讓駕駛人的「道德勇氣」被磨滅，分秒必爭的急救生機也遭延誤。

隨著科技演進，各地在高風險路口推動科技執法，本為分擔基層壓力，如今不僅設置密度惹議，因監視設備只能辨認紅燈與停止線，無法感知救護車鳴笛聲與生死交關的急迫，誤判開罰，讓愈來愈多駕駛人陷入天人交戰。一旦避讓，百分百會觸發科技執法，代價是千元罰單與冗長繁瑣的申訴程序；若選擇原地不動可保住荷包，卻恐斷送救護車上寶貴生命。

誤開罰單惹民怨，各地警方多強調「有後台人工審核」，但檢視數據，每年各地都有數十件、甚至百件的科技執法撤銷案件；近期苗栗更有離譜罰單，因拋錨被拖吊的轎車，竟被科技執法偵測到超速，都證明「ＡＩ＋人工」雙重認證，仍免不了有缺漏。

對駕駛而言，收到誤判罰單常在案發一個月後，此時救護車鳴笛聲已滅，行車記錄器影像多半已覆蓋，此時要「自證無罪」無異緣木求魚，更別提連行車記錄器都沒有的車輛，更是無從舉證，形同變相懲罰好公民。

科技帶動城市進步，科技執法用於取締違規行為，應更進一步過濾出「避讓行為」，避免誤開罰單，為社會找回互信與善意，確保緊急任務車輛暢行無阻。