護病比「被平均」 護團轟背叛

為化解護病比入法爭議，衛福部明天將開會討論，但台灣護理產業工會表示，收到開會通知後，才知道護病比被加上「平均」二字，質疑此作法魚目混珠、試圖矇騙，對護理師的背叛，將抗爭到底。對此，衛福部照護司回應，月平均計算方式為實務現況，為目前最大公約數。

台灣護理產業工會聲明指出，衛福部五月五日下午發出開會通知，文中首度曝光「醫療機構設置標準」修法草案內容，版本內容卻「大有貓膩」，在護病比計算基礎上，已非各團體協商過的版本，在條文清楚寫「平均護病比」。一旦上路，對醫療院所不具管理效力，以每月、全院所有單位護病比平均計算方式，讓護病比被稀釋、失真，每班護理師實際照顧人數，可能高於平均數字二倍之多，這般護病比入法形同虛設，不如不要入法。

「基層護理師對衛福部政策完全無感。」台護產強調，護理師理想中的三班護病比入法為「分單位、每一天分開計算」，每一位護理師照顧病人數量，均不能超標。衛福部「平均」版本形同將無效的現行制度重新包裝，繼續騙人，無法改善護理現場血汗過勞及人力流失現況。

衛福部照護司副司長陳青梅回應指出，三班護病比獎勵版本在二年前經過各界討論且取得共識，目前實施方式便是以月平均計算方法獎勵給各家醫院，因為醫學中心病床動輒一、二百床，實務上不可能一一核對病房每班護病比，因此草案版本在概念、邏輯上並未改變，且是目前最大公約數。

新光醫院董事長吳東進建議，實施「公費護理師」制度，建議政府每年編列預算，鎖定護理科系每年約萬名護理師，提供每月三萬的公費津貼，但是要求學生畢業後綁約在第一線服務四年，有助從根本穩定護理師人力供應鏈。

部立台北醫院則宣布全面提升護理薪資，臨床護理師總薪資最高調升百分之九、專科護理師最高百分之十二，以急性病房白班護理師薪資為例，月薪約在六萬一千至六萬七千元之間。新進護理人員年資滿一年，超過八成年薪破百萬元。

立法院長韓國瑜昨天召集協商，但各黨團對「三班護病比」要入醫療法，還是在原有「醫療機構設置標準」辦法中修正，無法達成共識，最後韓宣告擇日再處理。