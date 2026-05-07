快訊

民怨升溫！科技執法路口 避讓救護車反挨罰

聽新聞
0:00 / 0:00

護病比「被平均」 護團轟背叛

聯合報／ 記者林琮恩王小萌／台北報導

為化解護病比入法爭議，衛福部明天將開會討論，但台灣護理產業工會表示，收到開會通知後，才知道護病比被加上「平均」二字，質疑此作法魚目混珠、試圖矇騙，對護理師的背叛，將抗爭到底。對此，衛福部照護司回應，月平均計算方式為實務現況，為目前最大公約數。

台灣護理產業工會聲明指出，衛福部五月五日下午發出開會通知，文中首度曝光「醫療機構設置標準」修法草案內容，版本內容卻「大有貓膩」，在護病比計算基礎上，已非各團體協商過的版本，在條文清楚寫「平均護病比」。一旦上路，對醫療院所不具管理效力，以每月、全院所有單位護病比平均計算方式，讓護病比被稀釋、失真，每班護理師實際照顧人數，可能高於平均數字二倍之多，這般護病比入法形同虛設，不如不要入法。

「基層護理師對衛福部政策完全無感。」台護產強調，護理師理想中的三班護病比入法為「分單位、每一天分開計算」，每一位護理師照顧病人數量，均不能超標。衛福部「平均」版本形同將無效的現行制度重新包裝，繼續騙人，無法改善護理現場血汗過勞及人力流失現況。

衛福部照護司副司長陳青梅回應指出，三班護病比獎勵版本在二年前經過各界討論且取得共識，目前實施方式便是以月平均計算方法獎勵給各家醫院，因為醫學中心病床動輒一、二百床，實務上不可能一一核對病房每班護病比，因此草案版本在概念、邏輯上並未改變，且是目前最大公約數。

新光醫院董事長吳東進建議，實施「公費護理師」制度，建議政府每年編列預算，鎖定護理科系每年約萬名護理師，提供每月三萬的公費津貼，但是要求學生畢業後綁約在第一線服務四年，有助從根本穩定護理師人力供應鏈。

部立台北醫院則宣布全面提升護理薪資，臨床護理師總薪資最高調升百分之九、專科護理師最高百分之十二，以急性病房白班護理師薪資為例，月薪約在六萬一千至六萬七千元之間。新進護理人員年資滿一年，超過八成年薪破百萬元。

立法院長韓國瑜昨天召集協商，但各黨團對「三班護病比」要入醫療法，還是在原有「醫療機構設置標準」辦法中修正，無法達成共識，最後韓宣告擇日再處理。

衛福部 護理師

延伸閱讀

衛福部拚12日預告護病比入法修正草案

三班護病比入法朝野無共識 韓國瑜宣告擇日處理

解「有床無人」困境…新光醫院董座吳東進促設公費護理生 每月補助3萬

護師節最有感禮物 台北醫院推20萬簽約金及加薪最高12%留人

相關新聞

減輕家庭育兒負擔 育嬰津貼研擬更貼近薪水

為減輕家庭育兒負擔，勞動部研擬打開就業保險投保薪資級距天花板，讓育嬰津貼更貼近實際薪水，盼藉此提高男性申請育嬰假的意願。

民怨升溫！科技執法路口 避讓救護車反挨罰

科技執法普及，屢傳駕駛因禮讓救護車闖紅燈或超越停止線，遭偵測取締。竹縣去年有逾百件類似違規案，經認定後不予舉發，彰化縣則是八成撤銷科技執法罰單都與禮讓救護車有關。各地雖都有人工複審科技執法違規案件，但

家長沒空陪孩子 托盟籲減工時不減薪

北市率先推動「育兒減少工時計畫」，不少家長叫好，日前再宣布事業單位補助翻倍至廿萬元，試辦期限也延到年底。其實性工法早就明定卅人以上規模企業，有三歲以下幼兒的勞工依法請求減少或調整工時，但可不支薪；卅人

掀起「文明大戰」！電扶梯上到底能不能行走？專家：不建議

一則Threads上的貼文，再次掀起搭乘電扶梯的「文明大戰」，對於這個每隔一段時間就會引起爭論不休的問題，電梯大廠通力（台灣）維保營運管理處 協理黃宏仁指出，電扶梯從設計之初，就不是「供人行走的移動樓

颱風哈格比將略增強 周五另波鋒面來襲「雷雨連炸3天」

今年第5號颱風「哈格比」今下午生成，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，哈格比未來將偏西移動，先稍微增強，到菲律賓東南方海面再減弱，對台灣沒有影響；天氣部分，明天各地多雲到晴，高溫上看30度，周五至周末受到鋒

今晴朗熱爆像夏天 吳德榮：上看36度高溫 明天起梅雨第二波

今天各地晴朗，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，氣溫續升，白天暖熱如夏，南部最高氣溫達36度；午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。北部18至3

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。