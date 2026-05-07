禮讓救護車挨罰…專家建議訊號連動避免誤開單

科技執法透過ＡＩ與高解析度影像，廿四小時自動取締有助降低事故風險，卻衍生禮讓救護車恐懼。專家建議，政府應建置「緊急車輛優先號誌」系統並普及化，藉由緊急車輛訊號與科技執法設備連動，偵測到救護車時自動暫停資料蒐集，從源頭解決誤開單問題。

新竹一名負責交通業務警員指出，科技執法每天產生海量違規影像，即使經初步過濾，審核員警仍需在短時間內判讀大量案件，靜態照片中，救護車「聲音」無法呈現，若沒注意到後方閃爍燈光或遠處救護車，就容易誤點「過關」開單，導致行政疏失。

員警建議，警方應整合消防局勤務派遣系統與科技執法後端系統，當救護車啟動勤務、開啟ＧＰＳ行經路口時，系統應自動對比，並標註該時段所有「跨越停止線」的車輛，由系統預先攔截，不列入人工審核名單，從源頭解決誤開單問題。

中華民國急診醫學會常務理事吳肇鑫說，救護車鳴笛、閃燈時，代表車上有緊急病患，包括心肌梗塞、腦中風、大出血和失去生命跡象者，片刻不能耽擱，救護車可能須闖紅燈，甚至逆向而行，都是搶救的必要手段。

吳肇鑫說，警方未必能偵測到違規車輛後面有救護車，產生取締盲點，使讓路的車輛吃上罰單，警方取締須與時俱進，應完整蒐證並主動剔除被迫違規的車輛，才能讓救護車在第一時間救人，避讓車輛也不會吃虧。

台灣警專交通管理科教授王銘亨說，以交通安全來看，應建置「緊急車輛優先號誌」系統，普及於各路口，提供緊急車輛通行時均為綠燈，避免救護或消防車闖紅燈通過，也可避免其他車輛違規、肇事，緊急車輛通行訊號也可串聯科技執法系統，暫停執行取締資料蒐集。

桃園市政府已啟動「救護一路通」計畫，在桃園市區三家責任醫院周邊路段建置智慧號誌系統，救護車接近時自動轉綠燈；據統計，平均節省任務時間九十二秒，提高百分之八急救成功率。

至於高雄市，則是在兩家醫院附近道路，試辦ＡＩ影像辨識過濾機制，主動辨識因避讓救護車所衍生的違規車輛，不予舉發。