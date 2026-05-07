健康主題館／吞嚥困難 也可以有一口幸福

「我們不過是吃一頓家庭聚餐，怎會變成父親的最後一餐？」急診室裡，一位兒子茫然地說著這句話，讓在場所有人鼻酸，他的父親因吞嚥困難引發吸入性肺炎。翔齡牙醫診所院長林芝蕙當時正守在因腦中風進急診室的母親身旁，目睹這一幕心痛地說：「這悲劇其實可以避免。如果家屬能提早理解吞嚥障礙、懂得調整食物質地，結局完全可以改寫。」

吞嚥困難 不是長者才會遇到

林芝蕙表示，吞嚥困難不僅是70、80歲年長者需要擔心的事，其他如神經系統疾病患者（巴金森氏病、中風、漸凍症、失智症、頭頸癌病友等）、口腔治療過渡期的青壯年（植牙、矯正、全口重建等），以及短暫喉嚨不適的一般人（嚴重感冒、扁桃腺發炎等），也都是需要照護食的族群。

「牙齒不好不是老年人的專利，很多人從小就牙齒不好。」林芝蕙說，即使是青少年做牙齒矯正，也常因為不知道怎麼吃而瘦了好幾公斤，錯失成長所需的營養。還有很多家屬不知道其實長輩的神經退化，早已悄悄影響吞嚥功能，往往一頓大餐、一口來不及咬碎的肉，都可能引發吸入性肺炎而致命，因此催生了「一口幸福—牙醫師為愛而煮的照護食筆記」問世。

新書上市後，林芝蕙的高中老師吳老師和她分享，因其85歲大姊正飽受嚴重的咀嚼吞嚥困難之苦，無法好好飲食，身體日漸虛弱，並提到「這本書正是為了像我們這樣，在長照中掙扎的家庭而寫。」她更將書推薦給大姊，希望讓姊姊能好好的吃上一餐。

更令林芝蕙震撼的是，來自診所內18歲助理的回饋。助理表示，當初外婆飽受吞嚥困難之苦，家人只能使用市售的商業增稠劑，但那種充滿藥水味的口感，讓外婆根本食不下嚥。助理的媽媽紅著眼眶說：「如果這本書能早一點出來，外婆最後那段日子，或許就能吃得下、笑得出來。」

善用天然增稠劑 原型食物更健康

林芝蕙提到「天然增稠劑」，像南瓜、山藥、馬鈴薯富含天然澱粉，可以增加食物的稠度與濃度；白木耳、黑木耳富含多醣體與食物膠質，能提供滑順度與保水度；蓮藕粉或葛粉則能穩定質地。

「商業增稠粉若不當使用，可能無法達到安全稠度標準，反而增加吸入性肺炎的風險。」林芝蕙語重心長地說，四年多前母親因嚴重腦中風，在醫院待了10多個月，使用一般商業管灌飲食，三高只能靠藥物控制，血糖甚至要用到胰島素。

母親回家後，她第一件事就是排除商業配方，親手為母親製作天然原型食物的管灌飲食，嚴密監測三高指數，兩個月內，就從紅字轉為黑字。現在三高藥物全部停掉了，只剩下中風前吃的那顆低密度膽固醇藥物，這也是天然原型食物所蘊含的生命力，才是守護家人健康最堅實的防線。

IDDSI標準備料 全家都能吃

當家人備受咀嚼吞嚥之苦時，許多家屬一聽到「國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）」可能就頭痛，以為需要昂貴儀器。林芝蕙在書中將這套專業標準徹底簡化：「其實你只需要一根叉子、一根湯匙，還有一個10毫升的針筒。」就可以進行固體、流質食物的檢測。

林芝蕙更提出「相同的食材，相異的溫柔」，也就是同一道料理，只要加工製成多種質地，依循IDDSI國際標準，從Level 7到Level 4，就能讓咀嚼能力不同的家人，共享同樣的美味與天倫之樂，讓「吃飯」重新變成一種值得期待的事。

為了讓更多家庭不再遺憾，林芝蕙將於5月24日舉辦「一口幸福：牙醫師為愛而煮的照護食筆記」新書發表會，親自分享如何將專業的IDDSI標準轉化為家中的美味餐點。