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讓路怕罰、不讓怕擋…禮讓恐懼症 救護員的隱形擔憂

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰郭政芬林敬家／連線報導

救護車疾速行駛、鳴笛聲不斷，是為與死神拔河、掌握黃金救援時間，但「不夠聰明」的科技執法，卻讓第一線消防員感觸深刻，不僅開救護車常接到超速、闖紅燈罰單，用路人也受影響，過去前方車輛聽到「喔咿喔伊」鳴笛聲會自動「摩西分海」，現在駕駛多先抬頭看鏡頭，猶豫該不該移車禮讓。

新竹市消防局埔頂分隊小隊長吳育昇觀察，在一般路口，民眾禮讓救護車意願較高，但只要碰上科技執法路口，駕駛人明顯很猶豫，深怕跨越停止線的那一刻，就被路口的感測器鎖定。

新竹市消防局竹光分隊小隊長陳俊憲舉例，新竹市西大路、北大路等車流量大且有科技執法的熱點路口，車輛聽見救護車逼近時，往往會「猶豫一下」才動作，與竹光路等無監控路段的「果斷禮讓」景象，形成強烈對比。

這類「禮讓恐懼症」已成為全台救護員的隱形擔憂，資深救護員感嘆，救護車趕路「與死神拔河」，在尖峰時段，前方車輛只要猶豫三、五秒，連鎖反應下來，病患到院可能就差了幾分鐘，「駕駛猶豫的一、兩秒，卻是搶救生命的倒數計時」。

吳育昇建議，如能建置路口感知系統，救護車接近時自動轉綠燈，可解決駕駛「讓路怕罰、不讓怕擋」的內心拉鋸。陳俊憲認為科技執法要更「聰明」，當同時間多車違規越線，隨即有救災或救護車通過，應自動感測屬禮讓行為而非惡意違規。

彰化縣消防局保養廠指出，救災、救護車輛因出勤需要，會有超速、闖紅燈等情況，常被科技執法設備鎖定，警方多會人工過濾掉，但難免有疏漏；今年初單月收到三件科技執法違規罰單，須主動行文向警察局溝通，並建立機制改善。

科技執法 救護車 闖紅燈

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