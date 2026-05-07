禮讓救護車挨罰…前車之鑑 救人不忘自存證物

禮讓救護車被視為美德，但在科技執法監視下，反衍生救護車受困車陣。台中王姓男子曾因禮讓救護車遭「誤殺」挨罰，後來學乖了，妥善保存行車記錄器影像，他感嘆台灣最美的風景是人，禮讓救護車時想著「救人」，沒想到政府卻忙著「收錢」。

王姓男子說，科技執法剛上路時，他因禮讓救護車被誤判闖紅燈挨罰，一個月後收到罰單，已記不清事發經過，只能先繳罰款，後來回想起是為了禮讓救護車，向警方申訴時，遭以時間間隔太久、查無資料為由，要求他自行舉證，但行車記錄器影像早被覆蓋。

今年三月他行經台中大里立元橋和德芳南路口，同樣在有科技執法的路口停等紅燈，再度遇到救護車鳴笛。他仍選擇禮讓救護車，但有前車之鑑，保存好行車記錄器檔案，「不然到時候要申訴，會死無對證」；他身邊不乏類似苦主，曾有「明明做好事卻被罰」的陰影，後來在科技執法路口遇到救護車，即使被鳴笛狂叭，仍因擔心申訴麻煩不敢移車。

另一名男子三月底開車經過台中市三民路、五權路口，碰上救護車從後鳴笛，該車猶豫片刻才讓道，影像被ＰＯ上網遭撻伐，但有網友聲援，該處為科技執法路口，若事後收到罰單，又沒保存行車記錄器影像，豈不得自認倒楣？

王男建議，警方等單位應延長路口影像保存期限，至少一年以上，開單前加強審查是否確實禮讓緊急車輛，亦可參考國外建置中控系統，由消防局勤指中心通報指控台，直接控制路口號誌燈，確保救護車能通過，也避免駕駛禮讓卻挨罰的困擾。

新竹區監理所表示，即使收到罰單後行車記錄器影像已被覆蓋，仍建議申訴並詳述讓道時間、地點與行車動作，是否聽到救護車鳴笛等，以釐清實際情形。