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民怨升溫！科技執法路口 避讓救護車反挨罰

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨郭政芬劉明岩林敬家陳宏睿鄭國樑／連線報導
近期傳出駕駛人因畏懼科技執法，不敢違規禮讓，導致救護車受困車陣中。圖為示意圖。記者王駿杰／攝影
近期傳出駕駛人因畏懼科技執法，不敢違規禮讓，導致救護車受困車陣中。圖為示意圖。記者王駿杰／攝影

科技執法普及，屢傳駕駛因禮讓救護車闖紅燈或超越停止線，遭偵測取締。竹縣去年有逾百件類似違規案，經認定後不予舉發，彰化縣則是八成撤銷科技執法罰單都與禮讓救護車有關。各地雖都有人工複審科技執法違規案件，但仍有漏網之魚，引發民怨。

近期一段行車記錄器畫面在社群瘋傳，一輛執行緊急任務的救護車，行經新北市中和區中正路、板南路口時持續鳴笛示警，卻因該路口有科技執法設備，卡在前方的車輛文風不動，沒有駕駛敢闖紅燈或超越停止線，導致救護車在車陣中足足「受困」四分鐘，引發網友熱議，更調出一堆禮讓救護車卻吞罰單的「苦主」回應。

新竹警方坦言，科技執法影像辨識系統難以精準辨識每輛救護車，人工複審也可能有漏網之魚，因此誤開罰單。記者王駿杰／攝影
新竹警方坦言，科技執法影像辨識系統難以精準辨識每輛救護車，人工複審也可能有漏網之魚，因此誤開罰單。記者王駿杰／攝影

「冷冰冰的數位鏡頭，無法判斷因果關係。」有網友說，收到罰單通常是一個月後，若無自備行車記錄器，或保留影像，要洗刷冤屈難如登天。也有人直言，在科技執法路口，救人的社會美德可能會是自找麻煩。

新竹縣警察局統計，去年因禮讓緊急救援車輛而違規，經認定不予舉發案件共一一○件。警方指出，科技執法設備自動偵測到疑似違規行為後，後續經兩道關卡人工複審，避免誤判；但員警坦言，ＡＩ影像辨識因角度、車型與環境差異，無法百分之百精準捕捉每輛救護車，後續人工審查也可能有疏漏。

彰化縣警局統計，二○二三年至二○二五年的科技執法取締案件，民眾申訴禮讓執行緊急任務車輛遭開單共六十八件，其中八成二、五十六件都是避讓救護車，都成功撤銷；申訴未過案件為調閱路口監視器檢視時，並無救護車等執行緊急任務車輛通過。

前年五月九日下午三時許，彰化縣社頭鄉東彰路七段與湳底路口，有休旅車駕駛人在停止線停等紅燈，當時有救護車疾駛而來，駕駛人為禮讓救護車，往左移車時遭科技執法告發闖紅燈，駕駛人收到罰單後申訴，警方檢視影片屬實撤銷罰單。

彰縣警局交通隊指出，為從源頭改善，已在鄰近署立彰化醫院的埔心鄉中山路一段與柳橋東路口，升級原設置的測照設備，導入ＡＩ影像辨識過濾系統，主動撤除因避讓救護車衍生的違規行為，將評估執行成效，再擴大辦理。

台中市警局交大執法組統計，近三年科技執法案件，因避讓救護車撤銷罰單，二○二三年卅九件、二○二四年廿八件、去年卅六件，占比極低，再加上科技執法設備在製單告發前，會經人工審查過濾，確保用路人不會被誤罰。

台中市警局呼籲，駕駛人在科技執法路段，仍應依法禮讓救護車等特種車輛優先通行，且該行為屬依法得予免責的正當行為，駕駛人可安心配合避讓。依道路交通管理處罰條例規定，若未避讓消防車、救護車等車，最重可罰三萬元、吊銷駕照等。

科技執法 彰化縣 救護車 行車記錄器 新北

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