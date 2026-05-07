聽新聞
0:00 / 0:00

減輕家庭育兒負擔 育嬰津貼研擬更貼近薪水

聯合報／ 記者葉冠妤林海／台北報導
勞動部正研議打開就業保險投保薪資級距天花板，讓育嬰留職津貼貼近真實薪資。圖為家長帶小孩在公園玩，新聞示意圖。記者季相儒／攝影
勞動部正研議打開就業保險投保薪資級距天花板，讓育嬰留職津貼貼近真實薪資。圖為家長帶小孩在公園玩，新聞示意圖。記者季相儒／攝影

為減輕家庭育兒負擔，勞動部研擬打開就業保險投保薪資級距天花板，讓育嬰津貼更貼近實際薪水，盼藉此提高男性申請育嬰假的意願。

若最高投保級距提高一級距，到四萬八二○○元，每月可多領一九二○元的育嬰津貼，六個月可多領一萬一五二○元；若是比照職災保險，最高級距提高到七萬二八○○元，每月可多領二萬一六○○元，半年則多領十二萬九六○○元。

商總理事長許舒博表示，對個別企業來說，成本上的確可能會加重，但是整體環境來說，以現在台灣的生育率每年新增約十萬新生兒，真正加重的負擔其實不會很多，但要做好配套。

現行育嬰留職津貼，必須具備就保年資一年以上，子女滿三歲前適用，育嬰留職津貼為平均月投保薪資六成，再由政府補助加發兩成，勞工可領到八成投保薪資作為育嬰留停津貼，最長可領六個月。不過由於就保最高投保級距落在四萬五八○○元，近十年未調，導致育嬰留停津貼最多只能領三萬六六四○元。

依勞保局一月數據，就保投保人數七四七萬九一○三人，其中，投保薪資落在最高級距者，高達三二○萬六五二六人，占比近四成三。然而，對比提繳上限十五萬元的新制勞退，月提繳高於四萬五八○○元以上，逾二七三點六萬人。也就是說，這二七三萬多人的勞保、就保都落入「高薪低報」，且全體勞退新制平均提繳是四萬七八九七元，也早就超過四萬五八○○元。

由於目前就保與勞保薪資上限連動，勞動部表示，就保投保薪資上限調整，將直接涉及失業給付及育嬰留職停薪津貼給付，此舉將對就保財務、投保單位負擔及勞工權益產生影響，後續還須通盤考量就保促進就業的目的及各項給付間之衡平性，將積極評估「就保上限與勞保上限脫鉤」可行性。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋建議可比照職災保險與勞保脫鉤，並將投保上限七萬二八○○元，提高覆蓋率，也應建立定期檢討機制。

台灣勞動與社會政策研究協會執行長張烽益認為，已有職災保險前例可循，勞、就保可脫鉤處理，且就保給付屬可預測支出，財務壓力相對可控，提高級距上限不會對就保基金造成過大衝擊，但提醒必須確保有足夠的失業風險儲備金。

家長田小姐說，育嬰津貼更貼近實質薪資是好事，但家長更需要的是將適用年齡延長至六歲。

育嬰津貼 勞動部 投保薪資

延伸閱讀

育兒家庭負擔沉重 托盟盼減工時不減薪

影／推友善育兒職場 托盟盼減工時不減薪政策修法

最困擾「沒時間陪孩子」 托盟籲家長減少工時補薪資延長到6歲

人事總處：男性公務員育嬰留職停薪成長55.79%　

相關新聞

颱風哈格比將略增強 周五另波鋒面來襲「雷雨連炸3天」

今年第5號颱風「哈格比」今下午生成，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，哈格比未來將偏西移動，先稍微增強，到菲律賓東南方海面再減弱，對台灣沒有影響；天氣部分，明天各地多雲到晴，高溫上看30度，周五至周末受到鋒

今年第5號颱風「哈格比」生成了 最新路徑、對台影響曝光

根據日本氣象廳最新天氣資訊指出，位於關島東南方海面的熱帶性低氣壓，今天下午增強為今年第5號颱風「哈格比」（Hagupit，菲律賓命名）。中央氣象署表示，哈格比目前向西移動，由於距離遙遠，對台灣並無直接

毒駕件數暴增逾2成！立委籲修法加重懲處 交通部：下周一與內政部討論

毒駕頻傳且案件量暴增，根據統計，2024年毒駕案件有2619件，2025年暴增至8659件，案件數量增加2.3倍，立委萬美玲認為，交通部應加快跨部會合作修法，包含乘客連坐處罰、毒駕與酒駕罰則脫鉤等，交

護病比入法草案…護團轟算法「有貓膩」 衛福部回應了

在護理團體近2千人上街壓力下，衛福部長石崇良昨天宣布，8日將舉行會議邀護理界、醫界討論護病比入法草案，最快12日預告。不過，台灣護理產業工會發布聲明指出，昨天下午收到開會通知，乍看是以日前護理團體協商

掀起「文明大戰」！電扶梯上到底能不能行走？專家：不建議

一則Threads上的貼文，再次掀起搭乘電扶梯的「文明大戰」，對於這個每隔一段時間就會引起爭論不休的問題，電梯大廠通力（台灣）維保營運管理處 協理黃宏仁指出，電扶梯從設計之初，就不是「供人行走的移動樓

母親節最強紅包！10萬元生育補助明後兩天入帳 2萬多人受惠

發錢囉！行政院去年宣布，今年起只要女性國人(含與本國人結婚的外籍配偶)生育，除了原本的社會保險生育給付，加上生育補助，每胎可領到10萬元。勞動部今表示，10萬元差額將於母親節前夕陸續發放，國保及未參加

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。