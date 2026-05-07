減輕家庭育兒負擔 育嬰津貼研擬更貼近薪水

為減輕家庭育兒負擔，勞動部研擬打開就業保險投保薪資級距天花板，讓育嬰津貼更貼近實際薪水，盼藉此提高男性申請育嬰假的意願。

若最高投保級距提高一級距，到四萬八二○○元，每月可多領一九二○元的育嬰津貼，六個月可多領一萬一五二○元；若是比照職災保險，最高級距提高到七萬二八○○元，每月可多領二萬一六○○元，半年則多領十二萬九六○○元。

商總理事長許舒博表示，對個別企業來說，成本上的確可能會加重，但是整體環境來說，以現在台灣的生育率每年新增約十萬新生兒，真正加重的負擔其實不會很多，但要做好配套。

現行育嬰留職津貼，必須具備就保年資一年以上，子女滿三歲前適用，育嬰留職津貼為平均月投保薪資六成，再由政府補助加發兩成，勞工可領到八成投保薪資作為育嬰留停津貼，最長可領六個月。不過由於就保最高投保級距落在四萬五八○○元，近十年未調，導致育嬰留停津貼最多只能領三萬六六四○元。

依勞保局一月數據，就保投保人數七四七萬九一○三人，其中，投保薪資落在最高級距者，高達三二○萬六五二六人，占比近四成三。然而，對比提繳上限十五萬元的新制勞退，月提繳高於四萬五八○○元以上，逾二七三點六萬人。也就是說，這二七三萬多人的勞保、就保都落入「高薪低報」，且全體勞退新制平均提繳是四萬七八九七元，也早就超過四萬五八○○元。

由於目前就保與勞保薪資上限連動，勞動部表示，就保投保薪資上限調整，將直接涉及失業給付及育嬰留職停薪津貼給付，此舉將對就保財務、投保單位負擔及勞工權益產生影響，後續還須通盤考量就保促進就業的目的及各項給付間之衡平性，將積極評估「就保上限與勞保上限脫鉤」可行性。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋建議可比照職災保險與勞保脫鉤，並將投保上限七萬二八○○元，提高覆蓋率，也應建立定期檢討機制。

台灣勞動與社會政策研究協會執行長張烽益認為，已有職災保險前例可循，勞、就保可脫鉤處理，且就保給付屬可預測支出，財務壓力相對可控，提高級距上限不會對就保基金造成過大衝擊，但提醒必須確保有足夠的失業風險儲備金。

家長田小姐說，育嬰津貼更貼近實質薪資是好事，但家長更需要的是將適用年齡延長至六歲。