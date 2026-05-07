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勞保最高級距 勞團喊升一級至48200元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

勞動部有意提高就業保險投保薪資級距天花板，然而現行勞保、就保的投保級距一樣，不過相對於就保財務穩定，勞保深陷財務黑洞，因此即便最低工資連十年調漲，勞保投保最低級距不斷拉升，最高級距卻不動如山。

全國產業工會理事長戴國榮呼籲，應將勞保級距提高一級，到四萬八二○○元。修改投保薪資分級表，不需要修法，只要行政命令即可。戴國榮表示，少子女化與超高齡社會，若未強化退休制度，將導致年輕世代低薪、中產薪資停滯，未來老年貧窮問題加劇。勞保年金有用罄疑慮、勞退雇主提撥率偏低，都導致年輕世代對未來缺乏信心，加上最低工資連續十年調升，從二萬八元調至二萬九五○○元，級距下限跟上限應連動調整才對，否則最低、最高級距愈來愈近，領到的給付也愈來愈近。

戴國榮建議，提高勞保投保薪資級距一級至四萬八二○○元，不用修法，只要行政命令就做得到，日後再啟動退休金改革，勞保、勞退制度進行整體性檢討。

不過，台大國發所兼任副教授辛炳隆認為，不分薪水高低的勞工，都可能面臨失業風險，但老年生活安排相對可預期，風險不如失業高，況且就保、職災採隨收隨付制，只需維持一定準備金，財務也穩定，但勞保財務有危機，若只動投保級距，連動也會提高給付壓力。

勞動部去年曾回覆立委，若將勞保投保薪資上限提高至四萬八二○○元，推估未來廿年保險給付支出增加三千一百多億元，保險收支逆差將擴大至一千四百多億。若以百分之十一點五費率計算，勞工、公司及政府每年分別多負擔六七二元、二三一六元、三二四元。

投保薪資 勞保年金 勞團

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