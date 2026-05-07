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家長沒空陪孩子 托盟籲減工時不減薪

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
托育及就業政策催生聯盟昨天舉行記者會，呼籲行政院及立法院，能夠為「減少工時、薪資不減」的政策修法，讓工作與家庭能夠平衡。記者潘俊宏／攝影
托育及就業政策催生聯盟昨天舉行記者會，呼籲行政院及立法院，能夠為「減少工時、薪資不減」的政策修法，讓工作與家庭能夠平衡。記者潘俊宏／攝影

北市率先推動「育兒減少工時計畫」，不少家長叫好，日前再宣布事業單位補助翻倍至廿萬元，試辦期限也延到年底。其實性工法早就明定卅人以上規模企業，有三歲以下幼兒的勞工依法請求減少或調整工時，但可不支薪；卅人以下規模企業，則採協商合意制，導致多年來真正申請的勞工微乎其微。

托育及就業政策催生聯盟昨呼籲修法，取消卅人企業規模限制、延長適用子女年齡至六歲，由政府補貼育兒勞工薪資，以及職務代理人加給。估計每年預算約百億元。

對此，勞動部表示，已著手規畫提高彈性育嬰留停以日申請所適用的子女年齡，同時，也正擴大研議，在更彈性、更平等、更減負擔的方向上，讓職場環境與工時制度更加友善勞工生育與照顧小孩。將持續檢討精進相關制度，尤其是配套規畫。

托盟表示，據衛福部「二○二二年兒童及少年生活狀況調查」，高達百分之卅七的幼兒家長，曾遭遇育兒困難，其中近四成遭遇的問題是「沒時間陪孩子」。

勞動部今年起推動彈性育嬰留職停薪新制，開放以「日」為單位申請，雖給予肯定，卻仍無法解決育兒家庭每一天持續面對的「日常時間匱乏感」。

托盟召集人王兆慶指出，勞動部早在二○○一年制定性工法時，規定受僱者為撫育未滿三歲子女，得向雇主請求每日減少工作時間一小時，減少的工作時間不得請求報酬，可惜這項立法精神廿多年從未落實，從勞動部去年「僱用管理就業平等概況調查」、「工作場所就業平等概況調查」發現，全國勞工過去一年中，曾依法提出減少工時申請者僅百分之二點九。超過百分之九十七的勞工職涯中從未使用。

全國教保產業工會理事長郭明旭說，卅人以下規模企業，必須經雇主同意才能減少工時，但勞資關係不對等的情況下，幾乎會直接被否決。勞陣秘書長楊書瑋說，育兒勞工申請減少工時，代價是薪資減少，還得承受同事壓力，條文非常不合時宜，建議取消企業規模，讓所有勞工都可適用。

托盟也舉例，中華電信二○二二年擴大適用對象至撫育六歲以下子女的員工，薪資也照給、不影響考績，二○二四年，有二三七三人申請，申請率高達逾一成。中華電信統計也指出，該年員工減少工時時數約卅萬小時，每人每年平均申請約一二六小時，約等於全年工作日中，僅有半數天數每天減少一小時工時。

托盟也指出，有研究發現長工時將減少總生育率，反過來說，若能讓一國女性年總工時減少一百小時，總生育率就可以上升百分之○點○八。

勞動部 工時 育兒

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