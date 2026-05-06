掀起「文明大戰」！電扶梯上到底能不能行走？專家：不建議

一則Threads上的貼文，再次掀起搭乘電扶梯的「文明大戰」，對於這個每隔一段時間就會引起爭論不休的問題，電梯大廠通力（台灣）維保營運管理處 協理黃宏仁指出，電扶梯從設計之初，就不是「供人行走的移動樓梯」，而是一套為站立乘客設計的載運系統，呼籲民眾以「站穩踏階、緊握扶手」作為搭乘電扶梯的基本安全原則。

專家認為電扶梯不建議行走有三大關鍵，首先，在電扶梯上行走，是台灣主要事故原因之一。根據媒體公開資料揭露，台北捷運近五年電扶梯事故累計高達835件，其中約39%與乘客在電扶梯上行走、踩空或奔跑直接相關，若能降低在電扶梯上行走，將有機會大幅降低相關事故發生率。

其次，電扶梯踏階高度差導致視覺誤判。電扶梯踏階高度約20至23公分，遠高於一般樓梯約15至18公分的高度，在移動狀態下行走，容易導致視覺深度判斷誤差，增加踩空或跌倒風險。而長期「單側站立、單側行走」也可能造成設備受力不均，使內部鏈條、踏階與驅動系統承受較不平均的負載，進而增加零件耗損與維護壓力。

第三，尖峰時段，兩側站立反而提升整體運量。國際運輸實測數據顯示，電扶梯採取「兩側站立」時，每分鐘平均可運載141人，相較於傳統「一側行走、一側站立」的115人，運載效率大幅提升約 27%。黃宏仁表示，行走者在電扶梯上需要更大的安全距離，反而可能造成空間閒置；當兩側同步站立時，能最大化踏階空間利用率，不僅有助於縮短電扶梯入口處的排隊時間，也能讓尖峰時段的人流更安全、順暢。

此外，電扶梯使用習慣已迎來全球性變革。日本名古屋市與埼玉縣已率先立法實施「電扶梯使用條例」，明確規範乘客須「站定不動」，並透過AI語音與LED投影標示強化執行；北京部分地鐵扶手電梯上出現「小腳印」標識，提醒乘客可並排站立；上海地鐵在扶手電梯乘梯須知中明確，「禁止行走或者奔跑」；而在香港，港鐵跟隨香港機電工程署建議，亦改為不建議在自動扶梯上行走，鼓勵乘客兩側站穩。台北捷運也將宣導重點調整為「兩側皆可站立」，標誌著台灣公共運輸已從單純的禮讓文化，正式邁入以安全與科學數據為核心的「全站立時代」。

面對電扶梯安全問題，通力不只呼籲乘客改變行為，更從科技端主動出擊。通力提供選配式AI電扶梯影像監控服務，可由建築業主或管理單位依場域需求導入，透過攝影鏡頭策略性布建於電扶梯兩端與中段，搭配經專門訓練的AI，即時辨識潛在危險行為，包括摔倒、逆向行走、攜帶過大行李、推嬰兒車上梯、堵塞扶梯進出口等。一旦系統偵測到風險，業主可管理需求彈性設定應對方式：包括讓設備自動停機、觸發語音或影像警示，或即時通報保全人員前往協助。