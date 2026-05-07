沉浸絕美地貌 入住黃石國家公園

入住國家公園一房難求，連續入住更是難上加難。有行旅安排連續六晚入住黃石與大堤頓國家公園內，特別是幅員廣闊的黃石國家公園，安排入住南、北黃石區域各二晚，沉浸享受黃石國家公園。

黃石國家公園橫跨美國懷俄明州、蒙大拿州和愛達荷州，是全球第一座國家公園。面積將近九千平方公里，擁有老忠實間歇泉、大稜鏡泉、黃石峽谷等地熱與地貌奇觀；大堤頓國家公園則以堤頓山脈與鏡湖倒影著稱，蛇河、傑克遜湖與珍妃湖交織出寧靜秀麗的山湖景致。

有行旅「黃石×大堤頓 國家公園絕美深度遊」十一天八夜旅程，八月十二日至廿二日。報名：02-8643-3959、8643-3517，或瀏覽官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。