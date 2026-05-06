五股交流道北出台64匝道拓寬明上午6時通車 因應淡江大橋提前半年完工

為改善國道1號北上主線五股路段平面與高架壅塞，交通部高公局辦理「五股交流道增設北出匝道改善工程」，其中，往台64匝道拓寬工程原訂今年底完工，因應淡江大橋下周通車，交通部長陳世凱今前往視察宣布，提前於明天上午6時開放通車。

五股交流道為全國交通量第5高的樞紐，每日進出車流高達13萬輛，長期承載五股、新莊、泰山等地區約56萬人口的交通需求，過去五股北出往台64線的出口匝道僅有單車道，且因爬坡路段導致大型重車行駛緩慢，尖峰時段經常回堵至國道主線。

交通部長陳世凱今視察五股交流道北出往台64匝道拓寬改善工程時表示，此次工程將匝道拓寬為雙車道配置，不僅大幅增加道路容量，更有效解決重車爬坡造成的回堵，預期路段服務水準將由原先壅塞的E級躍升為順暢的C級。

陳世凱指出，自增設的北出跨越楓江路高架匝道於2025年10月27日通車後，國1北向林口至五股路段主線平均車速已從37公里提升至81公里，行車時間由21分鐘縮短至7分鐘，且事故數量顯著下降。今日往台64匝道拓寬通車後，將進一步消除該區域的交通瓶頸。

陳世凱說，期勉後續團隊持續推進後續北入匝道工程，以2027年4月達到通車標準為目標，完成五股交流道全線優化，讓五股、新莊、泰山及周邊地區民眾享有更舒適、安全、順暢的行車環境。

高公局說明，五股交流道同時負擔蘆洲、八里、三重、板橋及土城的車潮。因應淡江大橋即將於5月12日通車，屆時經由該匝道前往八里、淡水的車流預期將顯著增加。

高公局表示，本次提前完工通車，除即刻緩解塞車困擾，更是為淡江大橋通車後的交通量做好前瞻準備，未來也將持續監測路況，確保工程效益發揮。