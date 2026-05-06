新加坡城市閱讀節 台灣作家吳曉樂談親子與社會觀察

新加坡城市閱讀節登場，多名作家參與文學講座、新書分享會等活動。台灣作家吳曉樂今晚出席座談，分享創作歷程與對社會、親子議題的觀察，吸引不少聽眾到場參與交流。

新加坡城市閱讀節1日至10日舉行，活動期間，新加坡民眾可參與多場本地與海外知名作家的文學講座、新書分享會以及電影放映與各類展覽活動。作家吳曉樂、胡晴舫等人出席相關活動。

吳曉樂今天晚間以「小說如何聚光照進最暗處」為題，舉行座談會，分享創作歷程。她著有「上流兒童」、「可是我偏偏不喜歡」和「那些少女沒有抵達」等作品，「你的孩子不是你的孩子」亦被改編為電視劇。

吳曉樂分享，回想與父母相處的畫面，最深刻的往往不是重大時刻，而是那些微小的瞬間，之所以會這樣思考，是因為閱讀過多篇青少年的成長回憶，並發現其中一個共通點，多數故事裡都圍繞著父母與孩子的互動關係，為彼此所帶來的影響。

她提到，過去擔任家庭教師時曾遇過孩子，只要看到母親的表情，就能大概判斷孩子的考試表現。這些長期累積的觀察與經驗，讓她接觸到的故事多於自身經歷，也讓她花了很多時間理解與消化不同的情感與互動，「那些光沒有辦法自然到的地方」值得被關注。

公視節目「反正你也不睡覺」日前上線，由吳曉樂等人共同主持，陪伴青少年讀書。吳曉樂當時接受專訪表示，她經常和高中生相處，知道很多人到晚上一兩點還在滑手機，卻愈滑愈苦悶，「希望這個節目可以創造出一個像是深夜圖書館的地方，讓大家隨時可以躲進去」。