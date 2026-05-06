反效果！醫師揭6大錯誤衛生習慣 熱水燙內褲、如廁中沖水更髒

許多人為了追求極致衛生，常會採取一些自認為乾淨的舉動，但醫師黃軒近日在社群平台發文警告，有6大項看似健康的「乾淨習慣」，有些其實會讓你更髒，甚至增加生病與感染的風險。他強調，真正的衛生不是「多做」，而是要「做對」。

1.用熱水燙內褲 2. 洗澡順便洗內褲 3.上廁所中途沖水（最髒！） 4.用私密處清洗液灌洗 5. 用水沖洗生雞肉 6.洗雞蛋再放冰箱

醫師特別點出貼身衣物清潔的誤區，許多人習慣用熱水燙內褲以求殺菌，但若水溫不夠高或時間不足，熱水反而會使蛋白質凝固，導致汙垢「卡死」在纖維中更難洗淨。此外，洗澡時「順便」用沐浴乳搓洗內褲也不正確，因為一般沐浴乳缺乏分解蛋白酶，無法有效去除分泌物汙垢。而在私密處護理上，使用清洗液過度灌洗會破壞原有的乳酸菌叢，反而增加感染風險，應信任人體本身的自清潔系統。

在食材處理方面，醫師呼籲絕對不要用水沖洗生雞肉，因為沖水產生的水花會讓沙門氏菌飛濺並汙染整個廚房環境，建議改用紙巾擦乾並徹底加熱。雞蛋同樣不建議洗完再進冰箱，因為洗滌會破壞「天然保護膜」，讓細菌更輕易進入蛋內。

最常見的則是平時上廁所的習慣，醫師警告「中途沖水」最髒，因為沖水產生的「氣溶膠」能讓細菌噴到1.5公尺高，並在空氣中懸浮數小時。他提醒民眾務必「蓋上馬桶蓋」再沖水，並確實洗手。

醫師呼籲大家，過度清潔並不等於健康，保持環境通風與正確處理食物才是關鍵。