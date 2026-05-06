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長榮航空連11年獲SKYTRAX五星肯定 6月26日直飛華盛頓

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空在2026年全球航空公司星級評鑑中，再度榮獲SKYTRAX五星級航空公司的肯定，不但連續11年蟬聯此殊榮，同時也是獲得SKYTRAX五星級航空次數最多的國籍航空公司。圖／長榮航空提供
長榮航空在2026年全球航空公司星級評鑑中，再度榮獲SKYTRAX五星級航空公司的肯定，不但連續11年蟬聯此殊榮，同時也是獲得SKYTRAX五星級航空次數最多的國籍航空公司。圖／長榮航空提供

長榮航空在2026年全球航空公司星級評鑑中，再度榮獲SKYTRAX五星級航空公司的肯定，這不僅是長榮航空連續11年蟬聯此殊榮，同時也是獲得SKYTRAX五星級航空次數最多的國籍航空公司；另為加強航網布局，長榮航空6月26日起將開闢桃園-華盛頓直航。

SKYTRAX為全球航空業權威調查機構，航空公司星級評鑑制度於1999年推出，是一套針對航空公司服務品質進行分級的評估系統，評鑑標準涵蓋客艙環境、機上餐飲、客艙服務、地面服務及機組員素質等約500至800項的評估分析，目前全球僅約10家航空公司獲得五星級最高榮譽。

長榮航空在2026年全球航空公司星級評鑑中，再度榮獲SKYTRAX五星級航空公司的肯定，不但連續11年蟬聯此殊榮，同時也是獲得SKYTRAX五星級航空次數最多的國籍航空公司。

此次評鑑中，長榮航空在飛行安全、客艙服務團隊、機艙清潔、商務艙備品、飲品品質皆獲得高度肯定；同時於機場報到與轉機效率、行李作業及貴賓室功能性中獲得高分。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮自2016年起連續11年榮獲SKYTRAX五星級航空的榮耀，這項成就得來不易，感謝全球旅客及專業評審對長榮航空的肯定，這份榮耀屬於長榮航空全體員工。

孫嘉明強調，公司將不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，提升安全績效，結合創新與永續發展，為全球旅客提供最安全及高水準的服務。

除獲得SKYTRAX五星級航空公司的肯定外，長榮航空今年也連續第13年榮獲國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com「全球最安全航空公司」第8名的榮耀。

為持續優化服務體驗與航網布局，長榮自6月26日起將開闢桃園-美國首府華盛頓直飛航線，提供每周4班的飛航服務，採用三艙等配置之波音787-9機型飛航。

另外，因應南部旅客日益增長的旅遊與商務需求，長榮航空自5月20日起，由高雄出發飛往東京、澳門、上海浦東航班，將放大機型改由空中巴士A330-300廣體客機執飛，進一步提升運能與服務品質，為更多旅客提供優質的五星級體驗。

長榮航空 桃園 華盛頓

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