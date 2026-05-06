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藍色公路嘉年華3航線7航班 結合節慶多元體驗

中央社／ 基隆6日電

交通部航港局今天下午在基隆港旅客中心舉辦「藍色公路海洋觀光嘉年華」記者會，宣布推出3條航線，並從去年4個增加至7個航班，同時結合地方節慶，引領國人領略台灣海洋魅力。

交通部長陳世凱致詞表示，國人過去習慣從陸地看海洋，不習慣從海上看自己的國家與島嶼。交通部與航港局去年推動藍色公路航線打出好成績，讓國人發現可以透過海上交通，換個方向欣賞漂亮的台灣。

陳世凱指出，已向行政院爭取造船計畫，預計投入新台幣30餘億元，希望在民國118年完成建造1艘8000噸級的全國性觀光及備援船舶，將與各大航商攜手擴大營運量能，並與旅行業夥伴合作，讓旅客達成「船上玩、下船也能玩」的深度連結。

交通部航港局長葉協隆表示，今年嘉年華規模再擴大，航班提早5月開航，與澎湖的花火節無縫銜接，一直到8月都有航班，並強調「搭船即旅遊」理念，將服務品質升級為五感體驗，以澎湖輪為例，旅客在船上能品嚐澎湖特色美食「小卷金瓜米粉」，並設有投幣式KTV與香氛精油DIY活動。

航港局表示，這次嘉年華共推出7個往返航班，包含5月5日至7日基隆-澎湖、6月及7月布袋-澎湖-金門跳島航線，及7月、8月基隆-花蓮暑期限定航次，今年更邀請人氣IP「鯊魚寶寶」增添趣味性，期盼吸引親子親近海洋，今天活動現場還有22輛整齊列隊的超跑車隊，預計晚間8時搭乘澎湖輪前往澎湖，展現藍色公路「自駕遊」特色。

陳世凱 基隆 航港局

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