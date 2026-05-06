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虎航首季營收獲利創歷史新高 邱彰信明接任總經理

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣虎航總經理邱彰信。圖／台灣虎航提供
台灣虎航總經理邱彰信。圖／台灣虎航提供

台灣虎航總經理懸缺1年多，公司今天召開董事會通過高層人事任命案，由在航空產業擁有逾25年資歷的專業經理人邱彰信接任，並於明天履新；同時，虎航董事會也通過2026年第一季財務報告，營收與獲利均刷新歷史紀錄。

台灣虎航表示，新任總經理邱彰信擁有澳洲昆士蘭大學（The University of Queensland）應用財金學碩士學位，曾先後在中華航空不同單位任職，包含公共及顧客關係處經理、企業客戶推廣部營業經理、空中商用品供應營銷處副總經理、聯合管制處處長，也外派至英國、奧地利及德國分公司擔任總經理等要職，於航空產業資歷完整。

台灣虎航董事長黃世惠表示，邱彰信不僅具備深厚的航空專業底蘊，其管理經驗與對市場的敏銳度，正是台灣虎航邁向下一個階段所需的關鍵即戰力，相信未來能帶領台灣虎航開創成長高峰，且持續優化企業營運績效。

今年首季營收及載客率部分，台灣虎航表示，受惠於航網布局，加上第一季適逢長假效應，且WBC世界棒球經典賽帶動客源，單季平均載客率達創紀錄的92%，首季營運表現也交出2014年9月開航以來最耀眼的成績單。

台灣虎航指出，今年首季營收55.38億元，年增19.6%，營收刷新歷史新高；稅後淨利13.35億，較去年同期大幅成長41.6%，每股稅後盈餘（EPS）為2.91元，首季獲利成長幅度高達營收成長幅度的2倍以上。

台灣虎航進一步說，今年3月已於董事會中通過以可供分配盈餘的半數分派股息，每股約配發現金股利2.42元，以今日收盤價50.2元計算，現金殖利率4.8%，預計將於5月28日股東常會後依程序另訂發放日期。

虎航 邱彰信 財務 營收

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