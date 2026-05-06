颱風哈格比將略增強 周五另波鋒面來襲「雷雨連炸3天」

今年第5號颱風「哈格比」今下午生成，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，哈格比未來將偏西移動，先稍微增強，到菲律賓東南方海面再減弱，對台灣沒有影響；天氣部分，明天各地多雲到晴，高溫上看30度，周五至周末受到鋒面及東北季風影響，北東再轉濕涼。

鄭傑仁說，哈格比颱風於今下午2時生成，目前在鵝鑾鼻東南東方3160公里，未來偏西移動，會先稍微增強，到菲律賓東南方海面再減弱，對台灣沒有直接影響。

天氣部分，鄭傑仁指出，明（7日）各地多雲到晴，午後東半部、大台北山區有局部短暫雨，晚間東半部有局部短暫陣雨；周五（8日）鋒面通過、東北季風增強，北部有短暫陣雨或雷雨，中部、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，南部有零星短暫陣雨。

周六（9日）持續受到東北季風影響，水氣仍多，北部、宜蘭、中部山區有局部短暫陣雨，花東、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣；周日（10日）東北季風減弱，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，新竹以南多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

下周至下周三（11至13日）環境風場為東南風，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後山區有局部短暫陣雨，其中，周三（13日）北部有零星短暫陣雨。

溫度部分，鄭傑仁表示，明天各地高溫回升到30度以上，中部以北、宜花低溫20至22度；周五鋒面通過，北部、宜蘭高溫略降到26至28度，中部、花東高溫仍有29至31度，南部甚至高達34度；周六、周日北部、宜花高溫23至27度，中部、台東28至30度，南部32度。