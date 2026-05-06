解「有床無人」困境…新光醫院董座吳東進促設公費護理生 每月補助3萬

5月12日為國際護師節，新光醫院今天提前舉行護師節慶祝大會，近期護理權益議題備受討論，新光醫院董事長吳東進從醫院經營者角度提出「公費護理師制度」建言，建議政府提供每年萬名護理學系學生每月3萬元公費津貼，但要求畢業後綁約4年在醫院服務，有助提升護理人力供給。該院副院長洪子仁則指出，將調整護理留任獎金機制，發放年限縮短，但金額提升至7.6萬。

吳東進說，護理工作辛勞與經濟回饋不成比率，導致人才流失至醫美或轉行，需用國家力量投資人才，才能釜底抽薪解決「有病床卻無護理師」困境，建議政府鎖定護理科系學生，每年約一萬名入學生提供每月3萬元津貼，換算就學4年期間每人由公費支付144萬元，同時要求公費護理系學生畢業後，須在第一線醫院服務滿4年，也就「綁約制」。

「基於企業家精算與邏輯，這不是福利發放，而是穩定護理師人才供應鏈。」吳東進說，對於一名18至22歲年輕學子而言，3萬元津貼足以支付學雜費、生活費，甚至能分擔家計，可心無旁騖地磨練護理專業技術，一旦畢業後便能無縫接軌進入醫療體系服務4年，若提前離職，則須按比率賠償公費，此做法不僅能立即填補第一線護理缺口，也能讓醫院病床開放，救治更多患者。

洪子仁指出，過去新光醫院留任獎金發放時間為2年，但若護理師於期間離職，則必須返還一定比率獎金，為鼓勵護理新血至醫院任職，預計今年10月起調整護理留任獎金機制，將發放時間縮短為一年，每月獎金6千元額度不變，但若留任滿一年而未離職，再加發4千元獎勵金，也就護理師單年留任獎金，從7.4萬提升至7.6萬元，盼藉由彈性機制鼓勵護理留任。

新光醫院新大樓桂蘭樓已進入收尾階段，吳東進說，該大樓規畫314張急性一般病床，9至13樓為權責照護單人病房，共210張單人床位，面對床位規模及護理人力需求挑戰，院方持續推動護理人才招募戰略，今年5月起再度調升全職護理薪資2.3%，為2023年11月以來第7度加薪，累計調薪幅度達26%，預期今年底增加200名、明年增加100名新進護理師。

洪子仁支持三班護病比入法，他說，三班護病比應在精準管理配套下寫入「醫療機構設置標準」，確保住院病人安全，並減輕護理師壓力，合理護理負擔是醫療品質的基石，醫療設備再先進，制度再完善，「若沒有人的溫度與專業，醫療就失去了靈魂」，為優化護理工作環境，醫院積極導入數位化工具與人工智慧（AI）系統，盼將時間還給護理，讓護理師專注於專業。