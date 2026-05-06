提前半年 國1五股交流道北出台64匝道拓寬5/7通車

交通部長陳世凱今天視察國1五股交流道改善工程並宣布，北出往台64匝道拓寬工程明天上午6時正式通車，較原訂115年12月完工目標，大幅提前半年完成，將可消除當地交通瓶頸。

五股交流道為全國交通量第5高的樞紐，每天進出車流高達13萬輛，長期承載五股、新莊、泰山等地區約56萬人口的交通需求，過去五股北出往台64線的出口匝道僅有單車道，且因爬坡路段導致大型重車行駛緩慢，尖峰時段經常回堵至國道主線。

交通部高速公路局發布新聞稿表示，交通部長陳世凱今天下午前往新北市五股區視察「國道1號五股交流道改善」重要分項—「北出往台64匝道拓寬改善」。

陳世凱在聽取施工團隊簡報後宣布，該匝道將於明天上午6時正式開放通車，較原訂115年12月完工目標大幅提前半年完成，展現政府解決地方交通痛點的決心與高效率。

陳世凱指出，這次工程將匝道拓寬為雙車道配置，不僅大幅增加道路容量，更有效解決重車爬坡造成的回堵，預期路段服務水準將由原先壅塞的E級躍升為順暢的C級。

回顧整體工程效益，陳世凱表示，自增設的北出跨越楓江路高架匝道於114年10月27日通車後，國1北向林口至五股路段主線平均車速已從37公里提升至81公里，行車時間由21分鐘縮短至7分鐘，且事故數量顯著下降，往台64匝道拓寬通車後，將進一步消除該區域的交通瓶頸。

高公局說明，五股交流道同時負擔蘆洲、八里、三重、板橋及土城的車潮，因應淡江大橋即將於5月12日通車，屆時經由該匝道前往八里、淡水的車流預期將顯著增加，這次提前完工通車，除即刻緩解塞車困擾，更是為淡江大橋通車後的交通量做好前瞻準備，未來將持續監測路況，確保工程效益發揮。

陳世凱指出，公共工程最重要的價值，是讓民眾生活更方便、通勤更順暢，也讓道路更安全，這次工程能提前通車，他也特別感謝施工團隊，期勉團隊持續推進後續北入匝道工程，以116年4月達到通車標準為目標，完成五股交流道全線優化，讓五股、新莊、泰山及周邊地區民眾享有更舒適、安全、順暢的行車環境。