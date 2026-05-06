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南高屏7日防高溫 8日全台轉雨母親節回穩
氣象署今天表示，明天南高屏防局部攝氏36度以上高溫；8日鋒面及東北季風增強，全台轉雨；預測10日（母親節）天氣逐漸回穩，轉多雲到晴。另外，輕颱哈格比下午生成，對台無影響。
中央氣象署今天發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，明天中午前後台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號，注意局部攝氏36度以上高溫。
氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，明天各地大致多雲到晴，大台北地區、各地山區有午後短暫雷陣雨；氣溫偏高，東半部高溫約29、30度，西半部31至33度。
鄭傑仁表示，8日鋒面通過及東北季風增強，全台有雨，北部地區轉短暫陣雨或雷雨，中部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區是零星短暫陣雨；9日東北季風影響，水氣仍偏多，北部、宜蘭地區及中部山區有局部短陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
鄭傑仁提到，10日起東北季風減弱，13日前天氣相對穩定，轉偏東風至東南風，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，新竹以南多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。
氣溫方面，鄭傑仁說，明天偏熱；8日因降雨及東北季風增強，北部高溫略降為26至28度，中南部變化不大；9、10日北部高溫約23至27度，中部28、30度，南部32度左右；11日起北部氣溫回升，各地有機會達30度以上。
另一方面，鄭傑仁指出，輕颱哈格比今天於關島附近生成，持續往西移動，預測10、11日接近菲律賓東方海面一帶就會減弱為熱帶性低氣壓，對台灣沒有直接影響。
鄭傑仁提醒，明天至8日清晨馬祖地區、中部地區易有低雲或局部霧，影響能見度。
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