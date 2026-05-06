健保快易通雲林使用率低 急診醫師建議多利用可提供更有效救治

「健保快易通APP」推動多年，可即時提供就醫與用藥紀錄，有助急診醫師迅速掌握病史並作為判斷依據之一，成大斗六分院急診醫師發現，在雲林使用率仍偏低，實務上「很少遇到病人或家屬已下載並能即時提供資料」，多數仍仰賴口頭詢問病史，卻常出現「一問三不知」，易延誤診斷判斷時機。

成大醫院斗六分院急診醫學科醫師蘇筱媛指出，急診如同偵探辦案，完整且精確的病史是判斷方向的關鍵，但不少民眾在緊急狀況下無法提供資訊，無形中增加醫療風險。

她表示，健保快易通APP可查詢使用者的就醫、用藥、檢查紀錄，在急診現場有助於醫師掌握病史，但她很少遇到患者、家屬有下載，「偶爾遇到有人下載反覺得驚訝」，只能以口頭詢問病史，當病患無法表達，只能詢問家屬，常常都是「一問三不知」，有時家屬還因此惱羞成怒。

她呼籲民眾平時應為自己與長輩下載健保快易通APP，並養成保留藥袋或拍攝處方箋的習慣，讓醫師能在第一時間掌握用藥背景。

蘇筱媛也分享，急診現場也屢見家屬錯誤處置案例。一名七旬老翁在家中突發癲癇，家屬驚慌下將湯匙塞入口中，試圖避免「咬舌」，反而造成牙齒斷裂，險些阻塞呼吸道；另有車禍少年出現大量出血，家屬雖嘗試加壓止血，卻因反覆掀開傷口檢查，導致血栓無法形成，血流不止，延誤止血時機。

蘇筱媛強調，意外發生當下，「第一手處置」往往決定預後，若能在救護車抵達前完成正確初步處理，不僅有助縮短診斷時間，也能有效降低失能與併發症風險。

她分享多項實用急救原則，首先是善用手機功能，遇到癲癇發作時，可錄影記錄抽搐型態與持續時間，作為醫師判斷依據；若遭毒蛇或不明昆蟲咬傷，在安全距離下拍攝外觀，有助後續是否施打抗毒血清。

針對大量出血，應掌握「持續加壓、不鬆手」原則，對準傷口直接施壓，切勿中途掀開查看；若血液滲透紗布，應直接加疊持續壓迫。燙傷則應立即以流動清水沖洗至少30分鐘，避免塗抹偏方或冰敷，以免加重組織傷害；化學物質噴濺眼睛時，也需持續沖水並撐開眼皮、轉動眼球，確保清洗徹底。

此外，牙齒若意外斷裂，應保留完整牙根並浸泡於生理食鹽水或冷牛奶中盡速送醫；長者送醫時，也應攜帶眼鏡與助聽器，避免因視聽障礙影響問診與溝通。

蘇筱媛提醒，意外發生時雖然緊急，但只要掌握正確原則，在黃金時間內完成初步處置，每個人都能在醫護人員接手前，成為守護家人的第一道防線。