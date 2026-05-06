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喝果醋降血糖？ 醫點破市售「1添加物」成地雷：根本含糖飲料

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師建議，飲用果醋應挑選無糖或低糖產品，且務必加水稀釋、避免空腹飲用，以免刺激胃部與傷害牙齒琺瑯質。示意圖／ingimage
醫師建議，飲用果醋應挑選無糖或低糖產品，且務必加水稀釋、避免空腹飲用，以免刺激胃部與傷害牙齒琺瑯質。示意圖／ingimage

近年來，「喝醋養生」的風氣盛行，許多民眾習慣飯後來一杯水果醋，認為能幫助消化、促進健康。然而，營養功能醫學專家劉博仁醫師示警，水果醋中雖然含有對身體有益的醋酸，但市售產品為了迎合大眾口味，往往添加了過多的糖分。若未仔細挑選，原本立意良善的養生飲品恐淪為「隱藏版含糖飲料」，不僅無法養生，反而會導致血糖劇烈波動。

劉博仁透過臉書發文解釋，水果醋的pH值大約落在2.5至3.5之間，屬於弱酸性。其最主要的有效成分是約佔4%至6%的「醋酸（Acetic acid）」。在醫學機理上，適量攝取醋酸確實具有一定的抗菌效果，且能幫助延緩胃排空的速度，進而達到穩定餐後血糖的作用。

不過，劉醫師也特別澄清一個常見迷思：「水果醋並不能當成營養補充品。」他強調，雖然是以水果為基底，但果醋本身的維生素與礦物質含量其實並不高，民眾不應將其視為攝取微量營養素的主要來源。

針對市面上琳瑯滿目的果醋產品，劉博仁點出，最大的健康地雷其實是「額外添加的糖分」。許多消費者誤以為果醋加糖是為了防腐保鮮，但事實上，糖主要是為了滿足發酵製程的需求，以及中和酸味以提升口感。

劉直言，純天然的無糖原醋對血糖影響不大，但市售為了讓味道更好入口的果醋，一小瓶就可能含有高達10至20克以上的糖分，含糖量直逼一般的手搖飲。若長期飲用這類加糖果醋，「以為在養生，其實根本是在喝糖」，不僅無助於健康，還會讓血糖迅速飆升且波動起伏大。

若想安心享受水果醋帶來的好處，又不想踩到高糖地雷，劉博仁建議民眾在挑選與飲用時，應掌握以下三大原則：

ㄧ、挑無糖、看包裝： 購買時務必詳閱成分表，優先挑選低糖或無糖的產品。在包裝材質上，建議選擇玻璃瓶裝，並認明有信譽、具備合格檢驗來源的品牌。

二、切忌空腹飲用： 醋酸具有刺激性，千萬不要在空腹狀態下喝醋，以免過度刺激胃黏膜，引發腸胃不適。

三、適量並加水稀釋： 每次飲用的原液量建議控制在5至10毫升即可，且「務必加水稀釋」後再喝，避免高濃度的酸液傷害牙齒的琺瑯質或灼傷食道。

劉博仁 血糖 養生 水果

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