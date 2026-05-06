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創世嘉義新院經費僅募4成 徐乃麟相挺多元捐款

中央社／ 台北6日電

創世正進行籌建嘉義新院，所需經費為新台幣4億元，但經費募得僅4成，藝人徐乃麟今天現身，呼籲社會大眾透過多元捐款方式，簡單行善不受限，幫助嘉義建院，挺重度臥床者。

創世基金會今年邁向40年，是全台灣唯一照顧植物人與重度臥床者的社福機構，累積幫助約2萬個家庭免於照顧悲歌。因應日益增加的長照需求，與落實在地安養願景，創世基金會正進行籌建嘉義新院計畫，預計完成後可服務90床，徐乃麟今天以公益大使身分出席記者會。

徐乃麟是土生土長的嘉義人，在2022年就曾關心與幫助過嘉義建院，聽聞嘉義有需要、建院經費缺口大，再次挺身而出。他提到，當年母親臥病時，幾乎排開所有錄影工作，每天守在病床，內心非常難過，更希望自己未來不要成為孩子的負擔，有機構能協助照顧臥床者相當重要。

徐乃麟表示，愛心不在金額多寡，希望大家能透過小額捐款，支持創世基金會在嘉義興建新院。他特別在現場彩繪「築院小屋」並親筆簽名，只要支持嘉義建院「築院+1」的600元，即可索取小屋，更有機會獲得徐乃麟限量簽名小屋，每天投入零錢，存下愛心，捐回創世。

嘉義縣市有2388名植物人及重度臥床失智老人，仍有許多家庭急需協助。創世公關暨社資部主任吳昭芬表示，嘉義新院所需經費為4億元，目前新院已進行到7樓，完成基礎結構與地下主體結構工程，預計今年底主體結構完成，但經費募集僅4成，呼籲企業與社會大眾點滴愛心。

吳昭芬指出，創世推廣多元捐款管道，如欲小額定期捐款，可到創世官網設定「定期定額」捐助，成為建院工程穩定的力量；若想順手做愛心，可利用超商機台捐款；日常生活中人手一機，使用行動支付如LINE Pay、街口支付、TWQR掃描QR Code可快速捐款。

嘉義 徐乃麟 創世基金會

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