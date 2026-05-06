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母親節最強紅包！10萬元生育補助明後兩天入帳 2萬多人受惠

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
自115年1月1日起出生的本國新生兒，無論媽媽是投保勞保、國保、農保，或未參加相關社會保險者，均可請領原有之社會保險生育給付加計政府發給之生育補助，合併每胎10萬元。圖／AI生成
自115年1月1日起出生的本國新生兒，無論媽媽是投保勞保、國保、農保，或未參加相關社會保險者，均可請領原有之社會保險生育給付加計政府發給之生育補助，合併每胎10萬元。圖／AI生成

發錢囉！行政院去年宣布，今年起只要女性國人(含與本國人結婚的外籍配偶)生育，除了原本的社會保險生育給付，加上生育補助，每胎可領到10萬元。勞動部今表示，10萬元差額將於母親節前夕陸續發放，國保及未參加相關社會保險者於7日入帳，勞保、農保則於8日入帳，合計約2萬餘人受惠。

勞動部表示，為向全國辛勤奉獻的母親們致敬，並提供國人更多的育兒支持，今年1月1日起出生的本國新生兒，無論媽媽是投保勞保、國保、農保，或未參加相關社會保險者，都可以請領原有的社會保險生育給付加計政府發給的生育補助，合併每胎10萬元。

舉例來說，一名女性全時勞工月投保薪資級距4萬5800元，原本已經可領到9萬1600元的生育給付，現在可再領8400元的生育補助，加起來總共可領10萬元。

勞保局說明，凡於115年1月1日後生產且申請生育給付的本國新生兒媽媽，勞保局將依既有申請資料主動比對符合補助資格者，並於母親節前夕陸續補發差額。國保及未參加相關社會保險者於5月7日入帳，勞保、農保則於5月8日入帳，補助款項將自動匯入申請生育給付時填列的金融帳戶，並以簡訊或書面即時通知，讓這份溫馨的大紅包即時送達各位媽媽。

勞保局補充，除本次補發作業，即日起請領勞保、國保、農保的女性被保險人，如符合加給生育補助條件者，勞保局於核給生育給付時會一併加發補助金額，也就是每胎合併一次發給10萬元，民眾毋須另行申請。

此外，如單次分娩或早產為雙胞胎以上者，生育補助將依胎數比例增給，雙胞胎合計發給20萬元、三胞胎30萬元，依此類推。勞保局進一步分享，本次補發勞保及國保皆有被保險人產下三胞胎，可於補發後總計領滿30萬元，農保有被保險人產下雙胞胎，可於補發後總計領滿20萬元，讓多胞胎的媽咪們在育兒初期有更充裕且更即時的經濟後盾。

母親節 生育補助 勞動部

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