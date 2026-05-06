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母親節前入帳！生育補助每胎可領10萬元 計算方式一次看

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
自2026年1月1日起出生的本國新生兒，無論媽媽是投保勞保、國保、農保，或未參加相關社會保險者，均可請領原有之社會保險生育給付加計政府發給之生育補助。記者杜建重／攝影
自2026年1月1日起出生的本國新生兒，無論媽媽是投保勞保、國保、農保，或未參加相關社會保險者，均可請領原有之社會保險生育給付加計政府發給之生育補助。記者杜建重／攝影

為向全國辛勤奉獻的母親們致敬，並提供國人更多的育兒支持，自2026年1月1日起出生的本國新生兒，無論媽媽是投保勞保、國保、農保，或未參加相關社會保險者，均可請領原有之社會保險生育給付加計政府發給之生育補助，合併每胎10萬元，實質減輕家庭育兒負擔。

勞保局表示，凡於2026年1月1日後生產且申請生育給付的本國新生兒媽媽，勞保局將依既有申請資料主動比對符合補助資格者，並於母親節前夕陸續補發差額。

國保及未參加相關社會保險者於2026年5月7日入帳，勞保、農保則於2026年5月8日入帳，合計約2萬餘人受惠。補助款項將自動匯入申請生育給付時填列之金融帳戶，並以簡訊或書面即時通知，讓這份溫馨的大紅包即時送達各位媽媽。

勞保局補充說明，除此次補發作業，即日起請領勞保、國保、農保之女性被保險人，如符合加給生育補助條件者，勞保局於核給生育給付時會一併加發補助金額，亦即每胎合併一次發給10萬元，民眾毋須另行申請。

此外，如單次分娩或早產為雙胞胎以上者，生育補助將依胎數比例增給，雙胞胎合計發給20萬元、三胞胎30萬元，依此類推。各生育給付及未參加相關社會保險者，單胞胎給付與補助計算如下：

● 勞保生育給付（6個月之平均月投保薪資×2個月）+生育補助=10萬元

● 國保生育給付（月投保金額×2個月）+生育補助=10萬元

● 農保生育給付（月投保金額×3個月）+生育補助=10萬元

● 未參加相關社會保險給付：生育補助10萬元。

勞保局進一步分享，此次補發勞保及國保皆有被保險人產下三胞胎，可於補發後總計領滿30萬元，農保有被保險人產下雙胞胎，可於補發後總計領滿20萬元，讓多胞胎的媽咪們在育兒初期有更充裕且更即時的經濟後盾。

案例如下：

（一）投保勞保的黃小姐，今年2月平安產下三胞胎，原先領到了勞保生育給付平均月投保薪資28,893元×2個月×3胞胎，共173,358元，加上生育補助同步翻倍42,214元（10萬-28,893元×2個月）×3胞胎，共126,642元，三胞胎總計領到了30萬元。

（二）投保國保的劉小姐，同樣於今年2月平安產下三胞胎，原先領到了國保生育給付月投保金額21,103元×2個月×3胞胎，共126,618元，加上生育補助同步翻倍57,794元（10萬-21,103元×2個月）×3胞胎，共173,382元，三胞胎同樣領到了30萬元。

（三）投保農保的陳小姐，於今年1月產下雙胞胎，原先領到了農保生育給付月投保金額20,400元×3個月×2胞胎，共122,400元，加上生育補助同步翻倍38,800元（10萬-20,400元×3個月）×2胞胎，共77,600元，雙胞胎領到了20萬元。

生育 生育補助 勞保

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