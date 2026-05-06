北榮精神醫療團赴邦交國實地考察 拜會克國總理深化醫療外交

台灣持續展現國際醫療援助的軟實力。台北榮民總醫院與國際合作發展基金會於2024年7月共同推動為期3年的「聖克里斯多福及尼維斯心理健康服務體系強化計畫」，這也是台灣首度在邦交國推動精神醫療合作計畫。

今年4月18日至27日，北榮精神醫學部兒童青少年精神科主任陳牧宏與主治醫師黃翔瑄前往聖克里斯多福及尼維斯，進行精神健康促進計畫實地考察。此行除深入檢視台灣過去兩年協助培訓的種子教師成果，也與當地醫療與教育體系交流合作經驗。

考察期間的一大重點，是兩位精神科醫師於4月24日晉見克國總理兼衛生部長德蘭斯・德魯（Terrance Drew）。會中，陳牧宏與黃翔瑄詳細說明考察觀察結果，並針對當地精神健康政策與照護體系提出專業建議，獲得總理高度肯定。德魯也指示相關部門研議後續推動方向，展現克國對心理健康議題的重視，也為台灣醫療外交再添成果。

除了拜會高層，兩位醫師也深入基層與臨床第一線。考察期間，他們先後前往克島與尼島，實地參訪精神病房、精神日照中心及心理健康與保健中心。同時，團隊也親自督導了由當地種子教師帶領的「去汙名化」、「雙極性疾患」及「憂鬱症」等多場工作坊，確認種子教師已能充分掌握並正確傳遞所學內容，成效卓著。

此外，陳牧宏更舉辦一場長達3小時的重量級教育演講，聚焦於「年輕人自殺、自閉症及情緒調節困難」等當地高度重視的心理議題。該場演講吸引了超過60位克國醫療、教育及心理相關專業人士熱烈參與，並在問答階段進行了深度的實務探討。

北榮精神醫療代表團的實地考察，不僅成功鞏固了雙方在精神健康領域的合作基礎，更透過專業的醫療建議與實質的高層次外交互動，再次向世界展現了台灣「Taiwan Can Help」的具體貢獻與醫療軟實力。