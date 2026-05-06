快訊

軍購協商仍無共識 顧立雄再找韓國瑜溝通：法條文字盼依政院版通過

「無法接受！」愛爾麗爆偷拍爭議 謝金燕發聲切割：隱私是底線

宣示主權？伊朗宣布荷莫茲海峽新通行機制 船隻須獲許可、走指定路線

聽新聞
0:00 / 0:00

母親節將至 賴總統談生育補助10萬元、育嬰留停以日申請

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統出席母親節慶祝活動。圖／聯合報系資料照
賴清德總統出席母親節慶祝活動。圖／聯合報系資料照

賴清德總統兼民進黨主席6日於民進黨中常會表示，本周日是一年一度的母親節，養兒育女早已不是家庭中單一角色的責任。為了減輕家庭育兒負擔，政府從今年起，推出「擴大生育補助方案」，每胎一律補助到10萬元；育嬰留停新制改以「日」為單位提出申請。

賴總統表示，本周日是一年一度的母親節。對於母親的感念之情，不應僅止於節日當天，更應融入於日常生活之中。而養兒育女早已不是家庭中單一角色的責任，是整個家庭共同承擔的重要課題。

賴總統指出，為了減輕家庭育兒負擔，政府從今年起，推出「擴大生育補助方案」，每胎一律補助到10萬元，且雙生以上者，依比例增加。而未參加社會保險的女性國民或外國籍配偶，也發給生育補助10萬元。

賴總統提到，為打造更友善的育兒與職場環境，政府也大幅提升育嬰留職停薪制度的彈性。家中有三歲以下子女的勞工，在原請領育嬰留職停薪津貼期間，可改以「日」為單位提出申請；家庭照顧假，也可按「小時」請假，讓在職家長能更有彈性的安排育兒與照顧時間。

另外，從五月一日起正式上路的「強化企業托育新制」，推動「企托333方案」，協助企業建立更完善的托育支持體系，家長也能更安心兼顧工作與家庭。

賴總統表示，向全天下的母親，致上最誠摯的敬意與祝福。由衷感謝每一位母親以青春與無盡的愛，守護孩子成長。未來，政府會持續打造更友善的育兒支持環境，讓每一位家長在孩子成長的重要時刻，不必在育兒與職涯之間被迫做出選擇，能安心發展人生。

母親節 生育補助 賴清德

延伸閱讀

人總：育嬰留停津貼核發 男性公務員成長55.79%

影／推友善育兒職場 托盟盼減工時不減薪政策修法

人事總處：男性公務員育嬰留職停薪成長55.79%　

育兒家庭負擔沉重 托盟盼減工時不減薪

相關新聞

今年第5號颱風「哈格比」生成了 最新路徑、對台影響曝光

根據日本氣象廳最新天氣資訊指出，位於關島東南方海面的熱帶性低氣壓，今天下午增強為今年第5號颱風「哈格比」（Hagupit，菲律賓命名）。中央氣象署表示，哈格比目前向西移動，由於距離遙遠，對台灣並無直接

毒駕件數暴增逾2成！立委籲修法加重懲處 交通部：下周一與內政部討論

毒駕頻傳且案件量暴增，根據統計，2024年毒駕案件有2619件，2025年暴增至8659件，案件數量增加2.3倍，立委萬美玲認為，交通部應加快跨部會合作修法，包含乘客連坐處罰、毒駕與酒駕罰則脫鉤等，交

護病比入法草案…護團轟算法「有貓膩」 衛福部回應了

在護理團體近2千人上街壓力下，衛福部長石崇良昨天宣布，8日將舉行會議邀護理界、醫界討論護病比入法草案，最快12日預告。不過，台灣護理產業工會發布聲明指出，昨天下午收到開會通知，乍看是以日前護理團體協商

母親節最強紅包！10萬元生育補助明後兩天入帳 2萬多人受惠

發錢囉！行政院去年宣布，今年起只要女性國人(含與本國人結婚的外籍配偶)生育，除了原本的社會保險生育給付，加上生育補助，每胎可領到10萬元。勞動部今表示，10萬元差額將於母親節前夕陸續發放，國保及未參加

手搖飲怎麼點才不踩雷？醫師揭各類糖差異：這2種相對安心

夏天將至，不少人為了穿上清爽短袖開始控制體重，但天氣炎熱，又難免想來一杯手搖飲消暑。對此，家醫科醫師許書華在臉書分享，回應不少網友的共同困擾，「戒不掉手搖飲，有沒有相對安心的微糖選擇？」。

不怕暴雨沒鞋穿！生活達人傳授「塞紙速乾法」：一晚救回來

昨日全台降下大雨，不少民眾外出返家後鞋襪全濕，隔天還可能乾不了，成為不少人的惡夢。生活達人陳映如在臉書分享「急速乾鞋法」，強調只要利用紙張吸水特性，就能快速帶走濕氣，讓鞋子隔天恢復乾爽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。