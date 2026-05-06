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健保秀林鄉偏鄉全人方案降大腸癌發生率 今年擴大至全台8縣市14鄉鎮

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
花蓮慈濟醫院於秀林鄉執行全人整合醫療的口腔癌篩檢。圖／衛福部健保署提供
花蓮慈濟醫院於秀林鄉執行全人整合醫療的口腔癌篩檢。圖／衛福部健保署提供

為照顧偏鄉民眾健康，衛福部健保署111年起，率先於花蓮縣秀林鄉推動偏鄉全人方案。健保署長陳亮妤表示，該方案由花蓮慈濟醫院整合秀林鄉衛生所及在地醫療與照護資源，建立跨院所、跨專業、跨團隊合作模式，建立「以人為本」的服務鏈，並導入完整的個案智慧管理機制、培養在地健康守門人。

為落實賴清德總統「健康台灣」願景，陳亮妤在日前「2026健康台灣全國論壇」，以「健保新政、健康台灣」為主軸進行討論，並於會中分享秀林鄉推動全人全程照護的執行成果。

陳亮妤說，秀林鄉偏鄉全人方案重要成果，包含35至64歲民眾3年結核病篩檢率、成人預防保健服務利用率、大腸癌2年篩檢率等三項比率，皆優於全國且於近3年明顯下降，3年來不但健保醫療支出減少，更有效提升在地居民整體健康照護品質。醫療團隊透過健康促進、預防疾病，讓民眾更健康且能減少資療支出，「買健康、不是買治療」的模式，被視為推動健保永續的重要方向。

為進一步擴大服務，花蓮縣秀林鄉偏鄉全人方案，114年擴展到全國6個分區、9個地區，包括「連江縣北竿鄉」、「宜蘭縣大同鄉」、「桃園市復興區」、「南投縣信義鄉」、「嘉義縣大埔鄉」、「高雄市茂林區、桃源區、那瑪夏區」及「花蓮縣秀林鄉」）。今年於花東地區再新增5個執行地區，包括花蓮縣「萬榮鄉」、「卓溪鄉」、「豐濱鄉」及臺東縣「海端鄉」、「綠島鄉」。

偏鄉全人方案上路至今已擴及全台8縣市14鄉鎮，持續致力縮小山地離島地區健康不平等及提升偏鄉醫療照護品質，讓全人整合照護推動的範圍更擴大。陳亮妤指出，花東地區原有執行「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS）」的10個地區，其中6鄉已由IDS轉型為偏鄉全人方案，將持續穩健推動，逐步擴大地區範圍，打造花東地區更具韌性與永續性的健康照護新篇章。

健保署長期支持偏鄉醫療，並與醫療團隊共同打造「全人、全程、全隊、全戶、全健康」的五全照護模式，提高就醫可近性及深化全民健康保險照護品質。

花蓮 健保 衛福部 照護體系

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