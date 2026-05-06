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高鐵苗栗站跳蛙式停靠班次？交通部：轉請台灣高鐵評估

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
北台8縣市區域發展推動委員會副首長會議，今天在苗栗縣三義西湖渡假村巨蛋多功能廳舉行，縣府提案建議「跳蛙式停靠」。本報資料照片
北台8縣市區域發展推動委員會副首長會議，今天在苗栗縣三義西湖渡假村巨蛋多功能廳舉行，縣府提案建議「跳蛙式停靠」。本報資料照片

台灣高鐵苗栗站目前停靠班次均為「站站停」，縣政府今天在北台8縣市區域發展推動委員會副首長會議提案，建議部分列車採「跳蛙式」停靠，列席交通部代表允諾轉請灣高鐵評估。

北台8縣市區域發展推動委員會副首長會議，今天在苗栗縣三義西湖渡假村巨蛋多功能廳舉行，縣府提案指出，高鐵苗栗站停靠模式，不僅站站停，平常1小時1班車，不僅整體行車時間較長，且錯過後又要再等1小時，降低搭乘意願。

縣府指出，高鐵苗栗站2016年通車後，運量持續增長，加上去年起配合通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動，疏運增開接駁專車，提升進出站旅次，並降低私人運具使用，去年3月起高鐵苗栗站每月進出旅客人次，穩定維持10萬以上。

縣府強調，高鐵苗栗站搭乘人次持續創新高，台灣高鐵採購新式列車，明年下半年陸續上線，屆時將有加密班次的空間，提升高鐵效益，兼顧區域交通便利性，建議台灣高鐵評估平日上、下班尖峰，及假日時段新增跳蛙式停靠班次，停靠主要節點站。

縣府舉例台北、板橋、苗栗、左營跳蛙式停靠，縮短整體行程時間，初期試辦再依實際搭乘需求調整班次配置， 提升旅運效率及運量，縮短苗栗往返主要都會區交通時間，帶動觀光與商務活動，促進地方發展。

交通部鐵道局簡任正工程司黃璽鳳回應，將轉請台灣高鐵評估可行性，今天北台8縣市副首長會議，由苗栗縣副縣長賴香伶主持，基隆市副市長邱佩琳、宜蘭縣政府參議康立和、新北市副市長陳純敬、台北市副市長李泰興、桃園市政府秘書長溫代欣、新竹縣副縣長徐元棟、新竹市副市長林琨瀚等人與會，提案將送首長會議討論。

北台8縣市區域發展推動委員會副首長會議，今天在苗栗縣三義西湖渡假村巨蛋多功能廳舉行，縣府提案建議「跳蛙式停靠」。圖／苗栗縣政府提供
北台8縣市區域發展推動委員會副首長會議，今天在苗栗縣三義西湖渡假村巨蛋多功能廳舉行，縣府提案建議「跳蛙式停靠」。圖／苗栗縣政府提供

高鐵 苗栗

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