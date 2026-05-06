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圓禿少女遭嘲笑封閉自我 大林慈院治療重拾笑容

中央社／ 嘉義縣6日電

1名國一女生3年前罹患圓形禿，頭髮大量脫落，當年遭同儕嘲笑排擠，一度封閉自我，經大林慈濟醫院皮膚科醫師治療與陪伴，目前頭髮幾乎完全恢復並走出陰霾，重拾青春笑容。

大林慈濟醫院今天發布新聞稿表示，這名國一女生就讀國小四年級時，罹患圓形禿（俗稱鬼剃頭），頭髮大量脫落，最嚴重時掉髮比例達8成，還遭同學冷落嘲笑且排擠，讓開朗的女生封閉自我，躲在房間，不敢外出，並一度想要休學，經其家人帶至醫院皮膚科醫師林騰立看診治療。

林騰立說，圓形禿是一種自體免疫疾病，主要因免疫系統攻擊毛囊所致，雖然多數病人不會感到疼痛或搔癢，但外觀改變對心理層面的影響大，尤其是兒童及青少年族群，更容易因外貌差異受到同儕壓力，甚至引發霸凌問題。

林騰立表示，圓形禿不僅是皮膚問題，更需要注重心理支持，醫療團隊因此在治療過程中，持續提供完整衛教與關懷；經3年持續治療，國一女生頭髮已幾乎完全恢復，目前不僅藥物劑量減少，且不需每日服藥，僅需維持3個月回診即可。

林騰立說，這名女孩正值青春期，更加注重外表，目前不僅頭髮恢復良好，整體精神狀態也大幅提升，願意主動與同學互動，臉上再度露出開朗笑容。

慈濟 掉髮 霸凌

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