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鼠患無定義 陳宥丞舉香港經驗：建議台北通實名制通報鼠跡地圖

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴議會報告追加減預算，多議員聚焦鼠害議題。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天赴議會報告追加減預算，多議員聚焦鼠害議題。記者林麗玉／攝影

北市老鼠之亂」被質疑淪為政治攻防、認知作戰。民眾黨議員陳宥丞也質詢鼠害議題，針對中央目前並無鼠患明確定義，建議中央不做，北市先做，並舉香港的「無鼠百分比」地圖，建議北市府可以善用實名制的台北通，提供嫁接鼠跡地圖，讓民眾透過實名制通報。蔣萬安說，會請環保局謹慎評估。

陳宥丞說，香港有一個「無鼠百分比」地圖，透過熱影像儀及AI技術，讓鼠患有效被控制，目前台灣有民間自己做「鼠跡地圖」，讓民眾即時回報，不過這個通報可能有暴增、不實，甚至惡作劇的狀況，變成政府有心，但資料很髒無法參考好好運用。

陳建議，北市府可以善用實名制的台北通，嫁接這樣的系統，對於通報鼠類這樣的事，如果用實名制嫁接這系統，讓有沒有鼠患一目瞭然，通報也會非常快，蔣萬安說，會請環保局謹慎評估。

陳也提到，他看過大湖公園，有老鼠直接打開垃圾桶吃食物，應該研議公園「防翻撿」的垃圾桶，蔣萬安允研議。另外，如果有動物誤食，獸醫診所沒有K1藥品，是否可以開放24小時專線，讓寵物有藥品可用，動保處長陳英豪允可以，動保處有1959專線，如果是有需要，會提供協助。

北市 老鼠 蔣萬安 實名制

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