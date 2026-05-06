今年第5號颱風「哈格比」生成了 最新路徑、對台影響曝光

根據日本氣象廳最新天氣資訊指出，位於關島東南方海面的熱帶性低氣壓，今天下午增強為今年第5號颱風「哈格比」（Hagupit，菲律賓命名）。中央氣象署表示，哈格比目前向西移動，由於距離遙遠，對台灣並無直接影響。

哈格比颱風今下午2時中心位置在北緯8.0度，東經146.7度，以每小時16公里速度，向西南西進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

氣象署表示，預計哈格比颱風朝菲律賓東方前進，並移動到日本南方海面，由於距離台灣遙遠，不會影響台灣天氣。

氣象署說，今天環境轉偏東風，氣溫回升，白天起水氣減少，西半部逐漸轉為多雲到晴；今、明兩天東半部、恆春半島及澎湖有局部短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫陣雨。