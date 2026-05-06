地方盼中央全額補助宜蘭鐵路高架 交通部：需透過行政院專案協商

行政院今年3月底核定宜蘭鐵路高架化並同意興建，但針對原本協商要把縣政府負擔的105億餘元配合款降至57.55億元，關鍵經費問題卻沒下文，縣政府近期去文交通部，盼能比照「嘉義市區鐵路高架化計畫」由中央補助，減輕地方財政壓力；交通部表示，若要以不同方式計算，就要透過行政院專案協商。

地方爭取宜蘭鐵路高架建設長達33年，行政院長卓榮泰今年大年初一走春宜蘭，宣布「原則同意」計畫，歷經1個多月等待，行政院在3月25日發文核定宜蘭鐵路高架化計畫，消息傳來，讓人欣喜，但並未同意減少縣政府要負擔的配合款。

據了解，宜蘭鐵路高架工程經費分擔，宜蘭縣政府原先需負擔105億餘元，但縣府與議會反映宜蘭財政困難；去年行政院政委陳金德協商，把縣政府必須負擔配合款降至57.55億元，也就是減少負擔48億餘元。

宜蘭縣議長張勝德之前曾點出，表面上減少的48億餘元包含用地費及基地費32.86億元，以及自償性經費15.17億元；由於15.17億元自償性經費目前暫由中央代墊，未來完工通車後仍要歸還中央，等於縣府僅減少負擔僅32.86億元

然而，行政院在3月25日核定興建「鐵路高架化計畫」公文中，問題關鍵在於並未同意減少縣政府負擔的32.86億元，只說要再「協商」，宜蘭縣政府盼減少配合款，且本案有急迫性，因此近日已去文交通部，盼中央考慮宜蘭財政困窘，比照「嘉義市區鐵路高架化」做法由中央全額負擔。

對此，交通部長陳世凱今接受聯訪時表示，宜蘭鐵路高架化為宜蘭鄉親在地的議題，本案交通部已審議通過，針對整體經費未來的分配，交通部有一套機制及計算方式，若要以不同方式計算，就要透過行政院進行專案協調，過去幾個案例也都是透過行政院專案協商來協助。